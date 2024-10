Srce parajoči posnetki iz Beograda: Kosto pripeljali na sodišče, pričal bo proti staršem (VIDEO, FOTO)

Mladoletnega morilca Kosto Kecmanovića so v reševalnem vozilu in v spremstvu policije pripeljali na beograjsko sodišče, kjer je izrazil željo, da bi pričal v sojenju proti njegovim staršem. To pomeni, da bo moral odgovoriti na vsa vprašanja - bilo naj bi jih kar dvesto petdeset.

Na fotografiji so starši umorjenih otrok. FOTO: Borna Jaksic/pixsell Pixsell

Pričanju se je lahko tudi odpovedal zaradi sorodstvenih vezi z obtoženima, a se ni odločil za to možnost. To pomeni, da se bo soočil z družinami svojih žrtev in bo pričal kot vsi ostali.

Kosta bo pričal v zatemnjeni stekleni kabini v sodni dvorani, ki je namenjena zaščitenim pričam. Tako bo sam videl vse prisotne v dvorani, oni pa njena ne, temveč ga bodo poslušali prekop zvočnika. Srbski mediji še pišejo, da bi ga lahko videli tudi prek videopovezave.

Pričanje se je začelo okoli 10. uro, srbski mediji pa objavljajo posnetke in fotografije s sodišča in izpred njega. Sojenje je sicer zaprto za javnost, tako da bodo v dvorani povečini starši in sorodniki devetih pobitih otrok in varnostnika.

FOTO: Borna Jaksic/pixsell Pixsell

Danes naj bi deček pričal v postopku proti staršema. Glede na to, da je bil v času poboja mladoleten, za svoje dejanje ne bo kazensko odgovoren. Telegraf navaja, da bo deček najverjetneje spregovoril o tem, kako je njegov oče hranil orožje in kako ga je dobil.

FOTO: Borna Jaksic/pixsell Pixsell

Mediji poročajo, da pred sodiščem vlada obsedno stanje, varnostni ukrepi so na najvišji ravni, starši ubitih otrok pa se v solzah pozdravljajo med sabo.