Kosta K. bo pričal na sodišču: danes prvič zapušča psihiatrično kliniko

Mladega serijskega morilca Kosto K., ki je 3. maja lani v svoji osnovni šoli ubil devet učencev in varnostnika, bodo danes prvič odpeljali iz psihiatrične klinike, da bi lahko na sodišču pričal zoper svoja starša Vladimirja in Miljane Kecmanović, ki sta obtožena hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost in nedovoljene posesti streliva.

Kosta bo na sodišče prišel v spremstvu pedopsihiatra iz klinike in skrbnika iz Centra za socialno delo, sojenje pa se bo začelo ob 10. uri, pišejo srbski mediji.

Sedel bo v zatemnjeni stekleni hišici za zaščitene priče, sodnica pa ga bo na začetku sojenja vprašala, ali želi pričati, saj ima po zakonu zaradi tesnih sorodstvenih vezi pravico zavrniti pričanje.

Če bo pričanje sprejel, mu lahko vprašanja postavljajo vsi udeleženci v postopku, če pa ga bo odklonil, se bo pričanje končalo.. V tem primeru tudi njegova izjava, ki jo je dva meseca po zločinu podal v preiskavi na višjem tožilstvu prek videopovezave, ne bo uporabljena kot dokaz v sodnem postopku proti staršema, pišejo srbski mediji.

Osnovna šola Vladimirja Ribnikarja. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Pričanje lahko odpove

Kosto bodo na sodišče pripeljali z reševalnim vozilom.

Nihče v sodni dvorani ga ne bo mogel videti v živo, ga bodo pa gledali na monitorju in poslušali po zvočnikih. Sam bo lahko iz steklene hišice, v kateri bo sedel, vse videl. Samo v primeru tehničnih težav se lahko zgodi, da bo Kosta stal za govornico pred sodnikom.

V vsakem primeru pa bo sojenje zaprto za javnost, kar pomeni, da novinarjev v sodni dvorani ne bo. Tam bodo le sodnik, tožilec, zagovorniki ter oškodovanci, povečini starši in sorodniki pobitih otrok in varnostnika.

Deček je že sredi lanskega julija v preiskavi priznal, da je grozljivo dejanje zagrešil z dvema očetovima pištolama, ki da ju je zlahka našel v omari v stanovanju. Potrdil je, da ga je oče peljal na strelišče in da je bil »ponosen na njegovo streljanje, njegovo tehniko in natančnost«. Idejo za strelski pohod je dobil med gledanjem dokumentarnega filma na youtubu, ki je govoril o strelskih pohodih. »Če se prav spomnim, sem ob 8.02 fotografiral orožje v dnevni sobi, ga pospravil v nahrbtnik in odšel v šolo. Tistega dne sem nameraval zamuditi k prvi uri, da bodo otroci v učilnici,« je še povedal.