Srbom se smeji cel svet: striptizeta jih je stala službe, zakona ... (VIDEO)

Kanada je na nogah. Vsi govorijo samo o posnetku, ki je pred dnevi začel krožiti na družbenih omrežjih, na njem pa se skupina moških, ki naj bi bili srbskega porekla, zabava s striptizeto. Ob tem bi sicer v zrak lahko skočile le njihove žene in dekleta, a ker si je skupina moških zabavo s pomanjkljivo oblečeno žensko privoščila na svojem delovnem mestu, so ostali brez dela.Najprej so v javnost prišle fotografije, nato pa še posnetki, kako moški v neki hiši v Torontu, ki so jo prenavljali, objemajo, poljubljajo plavolaso žensko, po njej zlivajo vodko, eden pa se je pobliže spoznal z njenim mednožjem. Po vrh vsega moški, ki naj bi si zabavo privoščili 9. aprila, niso upoštevali epidemioloških ukrepov.Eden izmed komentatorjev na Redditu je zapisal, da srbska skupnost v Kanadi govori samo o 15-minutnem posnetku, na katerem so večinoma starejši moški, ki naj bi si zabavo privoščili ob odhodu enega izmed njih v pokoj. Slavili so ob srbskih narodnjakih, rakiji in striptizeti. Posledice so uničujoče; sedem ali osem srbskih družin je na robu razpada, saj so bile podane zahteve za ločitev, edini moški pod 50 let, ki je bil na zabavi in je vse skupaj snemal ter posnetek nekje objavil, pa je v komi, potem ko je bil surovo pretepen. Zasebno podjetje je izgubilo milijonske posle, vsi udeleženci zabave pa so bili odpuščeni. Tragičen konec neke neverjetne neumnosti, je še zapisal komentator.Moški so bili zaposleni v podjetju Nelmar Drywall, delali pa so v hiši na mestnem zemljišču. Iz podjetja so sporočili, da so povečali nadzor nad svojimi zaposlenimi in obljubili, da se kaj takega ne bo ponovilo.