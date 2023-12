Sramota na troli: Voznik starejšo gospo vrgel iz vozila (VIDEO)

Iz glavnega mesta Bosne in Hercegovine poročajo o incidentu na avtobusu. Voznik Centrotransa v Sarajevu se je namreč sprl s starejšo gospo in jo s silo vrgel iz vozila, da je padla po tleh. Podjetje je kmalu sporočilo, da je bil voznik suspendiran in bo odpuščen, navaja Klix.ba.

»Ko smo izvedeli za neljubi dogodek, smo voznika nemudoma suspendirali in zoper njega sprožili postopek, ki predvideva odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ob tej priložnosti se opravičujemo našim potnikom, ki uporabljajo naše storitve prevoza. Zagotovo ni opravičila za takšno obnašanje našega voznika in naredili bomo vse, da se takšna ali podobna dejanja nikoli več ne ponovijo,« so poudarili v podjetju. Poudarili so, da veliko vlagajo v izobraževanje zaposlenih in da gre za osamljen primer, ki ga vsi zaposleni obsojajo.