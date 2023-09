Objavljeni hrvaški turistični rezultati za prvih osem mesecev, tukaj so absolutni rekorderji

Na Hrvaškem je bilo v prvih osmih mesecih letos za osem odstotkov več prihodov turistov kot v enakem obdobju lani in dva odstotka več prenočitev, je v torek sporočila Hrvaška turistična skupnost (HTZ).

Po podatkih eVisitorja je bilo v prvih osmih mesecih na Hrvaškem ustvarjenih 16,2 milijona prihodov in 88,5 milijona prenočitev, kar v primerjavi z enakim obdobjem lani predstavlja osemodstotno rast prihodov in dvoodstotno rast prenočitev.

Po županijah so največ prihodov in prenočitev v osmih mesecih ustvarili v Istri (4 milijone prihodov ali štiri odstotke več in dobrih 25 milijonov prenočitev ali dva odstotka več), Splitsko-dalmatinski županiji (3 milijone prihodov ali devet odstotkov več in 16,4 milijona prenočitev oziroma dva odstotka več) in Kvarnerju (2,6 milijona prihodov ali tri odstotke več in 15,4 milijona prenočitev, kar je enako kot leta 2022).

V Zagrebu so realizirali 1,6 milijona nočitev, kar je 15 odstotkov več kot lani, na preostali celini pa več kot 1,9 milijona nočitev, kar je 14 odstotkov več.

V Dalmaciji so zabeležili devet odstotkov več prihodov. FOTO: Tina Horvat

Po destinacijah

Gledano po destinacijah je bilo v prvih osmih mesecih največ nočitev ustvarjenih v Rovinju, Dubrovniku, Poreču, Splitu in Umagu, gledano po trgih pa je bilo največ nočitev realiziranih s trgov Nemčije (18,8 milijona nočitev), Hrvaške (10,6 milijona nočitev), Slovenije (9 milijonov nočitev), Avstrije (6,6 milijona nočitev) in Poljske (5,7 milijona nočitev).

»Turistični promet, dosežen v vrhuncu sezone, torej v juliju in avgustu, potrjuje opažene trende, po katerih gostje več prihajajo, a se nekoliko krajše zadržujejo. Takšna dinamika prometa je tudi logična, če vemo, da so bila v zadnjem letu svetovna potovanja še najbolj intenzivna v glavnih poletnih mesecih, medtem ko je to prvo leto po pandemiji, v katerem ni nobenih omejitev. Ko dodamo še vpliv globalne inflacije in še vedno prisoten konflikt v Ukrajini, lahko sklepamo, da je Hrvaška kljub vsem okoliščinam dosegla odličen rezultat, ki ga bo v prihajajočem obdobju posezone še utrdila, za kar skrbijo promocijske aktivnosti,« je povedal direktor HTZ Kristjan Staničić.

Po destinacijah je bilo avgusta največ prenočitev v Rovinju, Viru, Medulinu, Umagu, Poreču, Dubrovniku, Splitu in Crikvenici.

Ministrica za turizem in šport Nikolina Brnjac je dejala, da se je pozitiven trend turističnih rezultatov nadaljeval tudi v poletnem obdobju. »Po najboljši predsezoni v zgodovini hrvaškega turizma z velikim optimizmom vstopamo v posezonsko obdobje, za kar so napovedi odlične. Tudi celinske županije beležijo boljše rezultate kot v letih 2019 in 2022, kar je pomembno, saj kaže na dejstvo, da resnično imamo potencial za razvoj turizma na celotnem območju Hrvaške,« je poudarila.

V mesecu avgustu

V HTZ so v sporočilu za javnost navedli, da se je trend z večjim številom prihodov turistov, a s krajšim bivanjem na destinacijah, potrdil tudi v avgustu. Avgusta je bilo po podatkih eVisitorja na Hrvaškem doseženih skupno 4,6 milijona prihodov in 31,5 milijona prenočitev, kar v primerjavi z lanskim letom pomeni odstotno rast prihodov in dvoodstotni zaostanek glede prenočitev.

Po destinacijah je bilo avgusta največ prenočitev v Rovinju. FOTO: Marko Feist

Ob tem je bilo v jadranskih županijah realiziranih 4,3 milijona prihodov in 30,8 milijona prenočitev, kar glede na lani predstavlja izenačitev rezultata v prihodih in dvoodstotni zaostanek v prenočitvah.

V Zagrebu je bilo ustvarjenih 154.000 prihodov (devetodstotna rast) in 275.000 prenočitev (petodstotna rast), na preostalem delu celine pa 195.000 prihodov (štiri odstotke več) in 452.000 prenočitev (šest odstotkov več).

Največ nočitev so avgusta ustvarili gostje iz Nemčije (7,3 milijona nočitev), Hrvaške (3,8 milijona nočitev), Slovenije (2,9 milijona nočitev), Poljske (2,1 milijona nočitev), Avstrije (2 milijona nočitev) in Italije (2 milijona nočitev).

