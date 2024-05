13-letna učenka se je začela slabo počutiti, nato pa rodila na stranišču

Na Poljskem je 13-letna učenka rodila na šolskem izletu. Mlado mater in novorojenčka so odpeljali v bolnišnico, je povedala tiskovna predstavnica policije v Oswiecimu na jugu Poljske.

Skupina šolarjev je bila nastanjena v počitniškem domu v kraju Zator pri Krakovu, ko se je trinajstletnica v sredo zvečer začela slabo počutiti, nato pa rodila na stranišču. Učitelji so poklicali policijo in reševalce.

Državno tožilstvo je uvedlo preiskavo

Mlado mamico so odpeljali v bolnišnico v Oswiecimu, njeno stanje je stabilno, novorojenčka pa so morali zaradi zdravstvenih zapletov odpeljati v univerzitetno bolnišnico v Krakovu.

Poljsko državno tožilstvo je uvedlo preiskavo proti neznani osebi zaradi spolnega odnosa z osebo, mlajšo od 15 let. Če je storilec polnoleten, mu po poljski zakonodaji grozi zaporna kazen od dveh do 12 let. Če ni polnoleten, bo zadevo obravnavalo družinsko sodišče.

Po podatkih statističnega urada GUS se je leta 2022 na Poljskem rodilo 306.155 otrok, od tega 171 materam, starim 15 let ali manj.