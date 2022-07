Sporni festival bo: v Pamploni spet bežijo pred biki

Čeprav je absurden, sporen in tvegan, je vendarle zmagala tradicija. Začel se je znameniti ali pa razvpiti, kakor hočete, festival San Fermin, ki ga poleg številnih družabnih dogodkov, slovesnosti in ognjemeta zaznamuje osem tekov pred biki.

Odprtja se je udeležila večtisočglava množica.

Številni aktivisti, ki se borijo za pravice živali, so sicer upali, da bo tradicija, ki izvira iz 14. stoletja, med dveletnim premorom zamrla, a kot kaže, so zagrete množice komajda dočakale adrenalinsko, pa čeprav smrtno nevarno prireditev.

V čast mučeniku Ferminu

Že prvi tek je v španski Pamploni pozdravila gruča več tisoč navdušencev v belih in rdečih oblačilih, odprtje so pospremili s petardami, ognjemetom in sangrio ter penino, veselje, če ga ne bodo omadeževale hude poškodbe ali celo tragedija, pa bo trajalo vse do 14. julija. Vsak tek traja od tri do pet minut, za vsak dogodek so vzredili po šest mogočnih bikov, ki bodo na 800 metrih preganjali najpogumnejše.

Vse v čast mučeniku Ferminu, zavetniku Pamplone, seveda, na grozo številnih naravovarstvenih organizacij pa bodo živali v sklopu bikoborb nazadnje še pokončali. Morda bo, kot omenjeno, žival premagala človeka, nazadnje je bik ubil enega od pogumnih tekačev pred njim leta 2009, skupno pa je od leta 1910 v divjih stampedih življenje izgubilo 16 ljudi, vsako leto pa je poškodovanih od 200 do 300 ljudi; že prvi dan je obležalo šest ranjenih, ki se zdravijo v bolnišnici.

Teki potekajo v jutranjih urah, čez dan in vse do pozne noči pa se vrstijo zabavni dogodki s plesom in petjem. Letošnji festival so organizatorji posvetili tudi medicinskemu osebju, ki jih je po najboljših močeh varovalo pred covidom-19, in pa obolelim za ALS, amiotrofično lateralno sklerozo.

16 jih je umrlo v zadnjih desetletjih.

Kot je znano, je k slovesu festivala s svojim delom Sonce vzhaja in zahaja pripomogel tudi znameniti Ernest Hemingway, eno največjih peres 20. stoletja, ki je pisal o britanskih in ameriških izseljencih ter njihovem romanju na festival v Pamploni. Podobne dogodke še vedno prirejajo tudi na Portugalskem.

Dogodek še danes pritegne radovedne turiste, ki sicer divji tek opazujejo z varne razdalje; nazadnje, leta 2019, se je festivala udeležilo skupno 1,3 milijona ljudi, glede na zasedenost nastanitev tudi letos pričakujejo podobne rezultate. Pred tremi leti se je 13.800 udeležencev opogumilo in izzvalo bike z begom.