Zemlja je v veliki nevarnosti: prihajajo vse pogostejše in močnejše sončne nevihte

Astronomi pričakujejo, da bo Sonce leta 2025 doseglo sončni maksimum, ki bo močnejši kot običajno. V tem obdobju bo magnetno polje naše zvezde najmočnejše in najbolj kaotično, posledice pa se bodo zelo poznale prav na Zemlji.

Kaj prinaša sončni maksimum?

Sončni cikli trajajo približno 11 let, vrhunec sončne aktivnosti pa običajno nastopi sredi cikla. Povečana aktivnost je lahko zelo močna – točno takšno intenzivnost pričakujejo tokrat – ali pa šibka, kot smo lahko videli med prejšnjim sončnim maksimumom med letoma 2014 in 2021.

Celotna moč sončnega maksimuma v tem ciklu bo odločilen dejavnik pri številu in intenzivnosti koronarnih izbruhov in sončnih neviht, ki lahko povzročijo težave tudi na Zemlji.

Kakšne težave nas čakajo, je odvisno od njihove moči, pričakuje pa se lahko naslednje: motnje v radijski komunikaciji in GPS-u, nevarnost za astronavte, ki se zadržujejo v vesolju, za letala, ki letijo na visokih nadmorskih višinah, in celo za satelite, kar je Elon Musk ugotovil lani, ko mu je sončna nevihta uničila 40 satelitov Starlink.

Se lahko ponovi katastrofa iz leta 1869?

Čeprav je malo verjetno, ni mogoče izključiti možnosti še enega Carringtonovega dogodka, kot je bil tisti, ki se je zgodil leta 1869, ko je najmočnejša sončna nevihta v zgodovini prizadela Zemljo in povzročila opustošenje na področju tehnološke infrastrukture, skrhala je telegrafske žice, in povzročila gozdne požare. Seveda bi imel danes tak dogodek veliko večje posledice. Po ocenah znanstvenikov bi to povzročilo »velike družbene in gospodarske motnje«, poškodovala bi satelite, pa tudi energetske in komunikacijske sisteme.

Da tak dogodek ni nemogoč, morda še najbolje dokazuje dejstvo, da je Sonce 23. julija 2012 doživelo sončni izbruh, ki je bil primerljive moči s tistim iz leta 1869, a se je na našo srečo zgodil na nasprotni strani Sonce in popolnoma zgrešil Zemljo. Vendar pa naraščajoče število tovrstnih sončnih izbruhov daje znanstvenikom razlog več za zaskrbljenost.