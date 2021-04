Šokantno pričanje s hrvaške meje: Dotikal se je mojih dojk in mi ukazal, naj se slečem

Potem ko so hrvaški obmejni policisti odkrili skupino migrantov na meji z Bosno in Hercegovino, naj bi eden od policistov spolno zlorabil Afganistanko, piše britanski časnik Guardian in navaja poročilo, kjer je navedeno, da je mejni policist na migrantko položil nož in ji ukazal, naj se sleče do golega.



Evropska komisija je incident opisala kot »resno kaznivo dejanje« in hrvaške oblasti pozvala, naj »temeljito preiščejo vse navedbe in nadaljujejo z ustreznimi ukrepi«.



Sodeč po dosjeju Danskega sveta za begunce (DRC) je do incidenta prišlo v noči na 15. februar na hrvaškem ozemlju, nekaj kilometrov stran od Velike Kladuše v BiH.



Ženska iz Afganistana je povedala, da je skušala prečkati mejo s skupino štirih oseb, med katerimi sta bila dva otroka, a jih je pri tem ustavila policija in vanje namerila puško.

»Zakaj niste ostali v Bosni z muslimani?«

Afganistanci so zaprosili za azil, a je bo besedah priče eden od policistov raztrgal papirje in se zasmejal. »Užalil nas je, klofnil enega starejšega moškega, ki je bil z nami in otrokoma in rekel, naj izpraznimo žepe in pokažemo torbe,« je povedala migrantka



»Nato me je odpeljal na stran in me začel preiskovati. Vztrajala sem pri tem, da se me ne sme dotikati. Vprašal me je, zakaj. Povedala sem mu, ker sem ženska in muslimanka, in je to haram. Policist me je klofnil in rekel: 'Če si muslimanka, zakaj ste potem prišli v Hrvaško, zakaj niste ostali v Bosni z muslimani,« je dodala.



Policist naj bi ji odstranil jakno in ruto. »Potem ko mi je slekel jakno, se je začel dotikati mojih dojk, jaz pa sem začela jokati,« je rekla ženska.



»Dala sem mu 50 evrov, ki sem jih imela v žepu, v upanju, da se me bo nehal dotikati. Policist mi je ukazal, naj slečem vse majice, ki jih imam na sebi, kar sem zavrnila. Nadaljeval je z dotiki po dojkah, jaz pa sem močno jokala. Rekel mi je naj neham jokati in nakazal, da me bo zadavil, če ga ne bom upoštevala. Strah me je bilo in sem prenehala jokati,« je povedala.

Klofute in dotiki

Nekaj minut pozneje je prišel policijski kombi in migrantom naročil naj vstopijo in po dvajsetih minutah izstopijo. Policist je od ženske ponovno zahteval, naj se sleče do golega.



»Zavrnila sem ga, nakar me je klofnil po obrazu. Rekel mi je: 'Sleci se do golega'«.



»Na sebi sem imela šest majic in tri pare hlač. Slekla sem vse, razen ene majice in para hlač in se pokrila z odejo. Pristopil je oficir in me začel dotikati čez odejo. Začutil je mojo obleko in me klofnil ter ukazal, da se morem cela sleči, celo spodnje perilo.

Policist me je začel otipavati med tem, ko sem bila gola. Zatem me je vprašal, če ga imam rada. Rekel mi je: 'Rad te imam. Imaš tudi ti mene rada? Ali bi si želela, da te peljem nekam, kjer bi bila lahko na samem?',« je povedala.



»Bila sem prestrašena in v solzah. Hotel me je odpeljati v gozd in me vprašal, ali razumem, na kaj misli. Z gestikualcijo sem mu nakazala, da ga ne razumem, čeprav sem ga razumela. Takrat me je policist prijel za rame in me odrinil v smer drugega oficirja. Oba sta imela na glavi baterijske luči in nisem dobro videla. Policist, ki se me je dotikal, je izvlekel nož in mi ga naslonil na grlo. Rekel mi je, da če bom komu kar koli povedala, da me bo ubil in da če sem bom kdaj vrnila v Hrvaško, me bo soočil z mojim koncem v gozdu, pod njim.«

Šokantno pričanje

Policist je žensko menda še enkrat udaril, prav tako tudi ostale člane skupine po obrazu, glavah in nogah. Potem so jim naročili, naj pešačijo do Bosne.



Generalna sekretarka DCR Charlotte Slente je povedala, da je »pričanje ženske zares šokantno« in dodala, da je sistemsko preiskati ta pričanja. Kot pravi, kljub angažiranju evropske komisije s hrvaškimi oblastni v zadnjih mesecih ni napredka v preiskavah obveščanja niti ne v razvoju neodvisnega nadzora meje pri preprečevanju nasilja na zunanjih mejah EU-ja.

