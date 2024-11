Šokantna poteza: To se ne bi moglo zgoditi v slabšem času za Nemčijo

Nemčija je vstopila v obdobje politične negotovosti, potem ko je njena krhka tristrankarska vladajoča koalicija razpadla na isti dan, ko je Donald Trump zmagal na ameriških volitvah.

Kancler Olaf Scholz, ki je januarja napovedal glasovanje o zaupnici, ki mu bodo marca verjetno sledile predčasne volitve, bo na vrhu v Budimpešti poskušal pomiriti svoje evropske partnerje.

Scholz je v sredo pozno zvečer dejal, da se bo za podporo pri sprejemanju ključnih gospodarskih in obrambnih zakonov obrnil na vodjo konservativne opozicije Friedricha Merza, ki vodi v anketah.

Po mesecih hudih notranjih prepirov je tristranska koalicija Scholzovih socialdemokratov (SPD), Zelenih in podjetništvu naklonjenih Svobodnih demokratov (FDP) v sredo zvečer končno razpadla. V šokantni potezi je Scholz odpustil finančnega ministra v težavah Christiana Lindnerja, s čimer je FDP izločil iz koalicije in pustil SPD in Zelene na oblasti v negotovi manjšinski vladi.