Šok v vrtcu: Zrinka prišla po punčko in jo našla s poškodbo glave, takoj sta odšli na urgenco (FOTO)

Okoli vrtca Tintilinić v Slavonskem Brodu je nastal pravi vihar, potem ko je Zrinka Krištof Mihajlović, na družbenih omrežjih objavila, kakšne poškodbe je njena 15-mesečna hčerka dobila po glavi.

Njena 15-mesečna hčerka je bila še na uvajanju, zato je v vrtcu ostala le do 11.30. A so Zrinko obvestili, da je zaspala in da lahko ostane tam. Ko je okoli 12.15 prišla ponjo, je ugotovila, da ima hude poškodbe glave.

»Bila sem šokirana, ko sem na desni strani otrokove glave videla veliko poškodbo s krvavimi podplutbami in podplutbami s praskami, imela pa je tudi krvavo prasko pod desnim očesom! Na moje vprašanje Kaj je to? je vzgojiteljia odgovorila, da ne ve nič in naj se obrnem na vzgojiteljico iz prve izmene,« je pojasnila in dodala, da je v času od 7.15 do 10.05 v skupini 20 otrok jasličnega razreda le ena vzgojiteljica.

Po dogodku je mati otroka odpeljala na urgenco, o vsem pa so obvestili pristojne institucije.

»O dogodku smo obvestili ravnateljico vrtca in policijo, poslali pa smo tudi dopis županu. Vsi so takoj izvedli vse ukrepe v smislu ugotavljanja odgovornosti, prejeli pa smo dopis župana, v katerem, ob izrazih sočutja in obžalovanja zaradi dogodka, piše, da je vrtec ugotovil vse okoliščine dogodka in izpeljal disciplinski postopek. V dopisu navaja, da zaposleni v vrtcu niso ravnali po predpisanem protokolu, zato jih vodstvo vrtca disciplinsko kaznovala,« je še zapisala na Facebooku.