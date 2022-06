Šok v Gardalandu, del bodo zaprli, poglejte, zakaj

V italijanskem zabaviščnem parku Gardaland se spopadajo s precejšnjim pomanjkanjem sezonskih delavcev, zato so bili prisiljeni sprejeti odločitev, da se bo del parka odslej zapiral že ob 19. uri, in ne ob 23. uri kot doslej. V italijanskem turizmu in gostinstvu sicer primanjkuje kar 350.000 sezonskih delavcev. »Obžalujemo razočaranje nad trenutnimi razmerami in upamo, da bomo čim prej našli rešitev,« je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA zapisano v izjavi upravljavca zabaviščnega parka ob Gardskem jezeru. Ko bodo zaposlili potrebno število ljudi, bodo postopno odpirali zaprte atrakcije.

Nad pomanjkanjem ustreznega kadra se pritožujejo tudi italijanski hotelirji, saj številnim primanjkuje tretjina delavcev. »Zaradi pandemije gostinstvo in turizem nista mogla zagotoviti minimalne stabilnosti, kakršna je bila včasih, zato so zaposleni poiskali druge službe. Zaposlili so se kot kurirji, gradbeni delavci, skladiščniki in vozniki,« je dejal Paolo Manca, podpredsednik glavne podjetniške organizacije v italijanskem turistično-gostinskem sektorju Federalberghi.

Gardaland, največji zabaviščni in tematski park v Italiji, stoji ob Gardskem jezeru na severu države in obsega 200.000 kvadratnih metrov. Pred pandemijo covida-19 ga je obiskalo 2,7 milijona ljudi na leto.