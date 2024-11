Snežna nevihta grozi delu Evrope: Grozljivi posnetki vode, ki teče skozi mesto (VIDEO)

Neurje Bert je zajela Veliko Britanijo in prinesla sneg, dež in močan veter. Zaradi neurja so bile ceste zaprte, vremenska služba pa je izdala vrsto opozoril, tudi pred poplavami. V večjem delu države sicer velja rumeno opozorilo za veter, dež in sneg.

Meteorolog Aidan McGivern je povedal, da bi lahko v delih severne Anglije in Škotske zapadlo veliko snega.

»Ta sneg se bo nabral hitro, s pet do 10 cm na nižjih nivojih in kar 20 do 40 cm nad hribovjem z močnim vetrom. Pričakujete lahko snežne nevihte na hribih po vsej severni Angliji in Škotski, grozne razmere za potovanje in tudi nevarnost prekinitve dobave električne energije zaradi kopičenja snega na daljnovodih,« je opozoril.

Navedel je še, da se bodo temperature hitro dvignile, saj nevihta s seboj prinaša toplejši zrak iz Atlantika, zato bo sneg hitro skopnel.

Na udaru tudi Irska

Več kot 60.000 domov in podjetij po vsej Irski je zaradi neurja Bert ostalo brez elektrike. Gasilske in reševalne službe se borijo s poplavljenimi cestami, podrtimi drevesi in izpadi elektrike po vsej državi.