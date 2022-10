Slovenci takoj za Nemci

Na Hrvaškem so letos zabeležili 17,1 milijona prihodov turistov in 98,9 milijona prenočitev. Gosti iz Slovenije so do konca minulega tedna ustvarili skoraj deset milijonov prenočitev, od tega največ v Istri, sledijo Kvarner ter zadrska, splitsko-dalmatinska in šibeniško-kninska županija, so sporočili iz Hrvaške turistične skupnosti v Sloveniji.

Hrvaška je letos v primerjavi z istim obdobjem iz rekordnega leta 2019 zabeležila 92 odstotkov prihodov turistov in 97 odstotkov prenočitev. Največ slednjih so zabeležili v Istri, v splitsko-dalmatinski županiji, na Kvarnerju in zadrski županiji. Med posameznimi destinacijami so gosti največ zanimanja pokazali za Rovinj, Dubrovnik, Poreč, Medulin, Split in Umag.

Slovenski gosti so se od posameznih destinacij največ mudili v Umagu, na Malem Lošinju, v Novalji in Dobrinju na Krku ter v Medulinu. "Slovenija je trg, s katerega takoj po Nemčiji dosegamo največje število turističnih prihodov in prenočitev in je za nas vedno nov izziv, saj zahteva nenehno inovativnost in kreativnost," je dejal direktor predstavništva Hrvaške turistične skupnosti v Sloveniji Bruno Bonifačić. Poudaril je, da je Slovenija za Hrvaško izjemno pomemben trg tudi zato, ker zaradi specifičnosti na njem uresničujejo svoje dolgoročne strateške cilje, med njimi celoletni turizem.