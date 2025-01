Slovaki nočejo zbliževanja z Rusijo, na ulicah vzklikajo »Mi smo Evropa« (FOTO)

Na protestih v Bratislavi in več drugih slovaških mestih se je zbralo na tisoče ljudi, ki so protestirali proti usmeritvi vlade premierja Roberta Fica, ki si kljub agresiji nad Ukrajino prizadeva za tesnejše vezi z Rusijo.

Zbralo se jih je na tisoče. FOTO: Afp

Fico je znotraj Evropske unije eden redkih zaveznikov Kremlja in je Bratislavo od vrnitve na oblast leta 2023 popeljal bliže k Moskvi. Nedavno je tudi odpotoval tja, da bi za svojo državo zagotovil dobave plina, potem ko je Ukrajina prekinila dobavo v Evropo prek svojega ozemlja. Zagrozil je tudi z omejitvijo pomoči ukrajinskim beguncem na Slovaškem.

V 15 mestih

Tisoči so na ulicah slovaške prestolnice izražali nasprotovanje tovrstni vladni politiki. Med drugim so vzklikali in nosili slogane, kot so »Mi smo Evropa«, »Sramujemo se Fica« in »Ne bomo obupali nad Slovaško«.

S seboj so prinesli transparente. FOTO: Radovan Stoklasa/Reuters

Proteste je organizirala pobuda Mir za Ukrajino. Shode pod naslovom »Slovaška je Evropa« je, kot je pojasnila na omrežju Facebook, priredila, da bi pokazala, da »Slovaška ni Rusija, temveč suverena demokratična država«.

Shodi so se odvili v okrog 15 mestih po državi. Samo v Bratislavi naj bi se po oceni organizatorjev zbralo 15.000 ljudi.