Slovaki Hrvatom povzročajo sive lase, bodo oni krivi za kaos na mejah?

Naši južni sosedje so v nizkem štartu in po lanskoletni klavrni poletni sezoni že nestrpno pričakujejo letošnjo. Upajo, da bo ta boljša in da bodo covid potni listi, ki so v pripravah že vse od začetka tega leta, vse skupaj olajšali. Hrvaški Jutarnji je pri hrvaški turistični zvezi preverjal, kako dobro so na dokument pripravljene države, iz katerih na Hrvaško prihaja največ gostov in ugotovili sledeče. »Videti je, da bodo Slovaki to leto na Jadran prihajali z natisnjenimi papirji in kartonastimi potrdili.«Ob tem dodajajo, da kar se tiče Slovaške ni težava samo v tem, da je daleč od digitalizacije zdravstvenih informacij, ki bodo to leto potrebne za potovanje, ampak imajo težave tudi s trenutnimi, papirnatimi potrdili, ki niso najbolj primerna za prehajanje mej. Ob tem povzemajo besede direktorja turistične zvezeki pravi, da je težava tudi v tem, da imajo tri vrste potrdil, ki so v slovaškem jeziku in brez angleškega prevoda. Imajo potrdila za cepljene, prebolevnike in negativne.»Za hitri antigenski test dobijo SMS sporočilo, zasebni laboratoriji izdajajo certifikate v slovaškem jeziku, a brez naziva izdajatelja in proizvajalca. Potrdila o cepljenju, ki jih dobivajo Slovaki niso poenotena. Nekateri na meji prinesejo papir v formatu a4, na njem so rezultat testa in žig, drugi nam predajajo kartice,« pove in doda, da dokumenti nimajo angleškega prevoda in nimajo elektronskih QR kod. »Ko je vprašanje začetek poletne turistične sezone, je to velika težava,« je dejal. Za razliko od Slovakov, so Čehi bolje organizirani, prav tako so menda dobro organizirani Avstrijci. Tik pred digitalizacijo so tudi Madžari, z optimizmom govorijo tudi o Italijanih.