Skrivnostni asteroid blizu Zemlje se je začel obnašati zelo nenavadno, znanstveniki zaskrbljeni

Znanstveniki, ki so opazovali spreminjajočo se svetlobo asteroida 3200 Phaethon, so ugotovili, da se vse hitreje vrti okoli svoje osi in vsako leto skrajša vrtenje za približno 4 milisekunde. To odkritje jih je presenetilo, saj se vrtenje asteroidov običajno ne spreminja.

Razumevanje, kaj se dogaja s Phaethonom, bi lahko zagotovilo boljši vpogled v razred asteroidov, ki veljajo za »potencialno nevarne«. Ta asteroid trenutno ne predstavlja nobene nevarnosti za Zemljo, a s svojim premerom 5,8 kilometra, bi, če bi zadel Zemljo, lahko povzročil precejšnjo škodo, pišejo na Science Alert. Poleg tega se med svojo trajektorijo ravno dovolj približa našemu planetu, da morebitna znatna sprememba njegove 524-dnevne orbite upravičeno povzroča zaskrbljenost.

3200 Phaethon je zaslužen za spektakularni meteorski dež Geminidov. FOTO: Cylonphoto, Getty Images

Nenavadni asteroid

3200 Phaethon je pravzaprav zelo nenavaden asteroid. Med kroženjem se kot komet približa Soncu in ima za seboj rep prašnih delcev. A v nasprotju s kometi se zdi, da na njem ni ledu, zato so ga strokovnjaki poimenovali »kamniti komet«. Poleg tega je eden od samo dveh asteroidov, ki proizvajata meteorski dež (Geminidi). Ta nebesni spektakel je običajno povezan s kometi. Poleg tega je vpadljivo modre barve, večina asteroidov je rdečkastih ali sivih.

Japonska vesoljska agencija namerava zaradi njegovih nenavadnih lastnosti nanj poslati misijo DESTINY+ (Demonstration and Experiment of Space Technology for INterplanetary voYage with Phaethon fLyby and dUst Science). Tako bomo bolje pripravljeni na srečanje z njim.

Vzrok spremembe hitrosti vrtenja trenutno ni znan

Znanstvenik Sean Marshall iz observatorija Arecibo v Portoriku je začel podrobneje določati njegovo velikost, obliko in rotacijo, ko je odkril nekaj zelo nenavadnega – napovedi iz modela se niso ujemale s podatki. Po podrobnejši analizi celotnega nabora podatkov, ki zajema obdobje od leta 1989 do 2021, je ugotovil, da je spremembo rotacije mogoče pojasniti s postopnim, enakomernim pospeševanjem in z izgubo rotacijske dobe 4 milisekund na leto. Gledano na letni ravni to ni velika sprememba, a z desetletji postaja vse bolj izrazita.

Strokovnjaki ne vedo natančno, zakaj se to dogaja. Lahko gre za izgubo mase, med katero pride do pospeška vrtenja, morda za učinek Yarkovsky-O'Keefe-Radzievskii-Paddack (YORP), kjer toplota zvezde vpliva na hitrost vrtenja majhnega telesa, kot je asteroid.



Za zdaj se nam torej še ni treba bati, a asteroid postaja vse bolj nepredvidljiv ...