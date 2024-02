Škandal v Katoliški cerkvi: duhovniki so zaželeli papežu čimprejšnjo smrt

Nadškof v Toledu v Španiji Francisco Cerro Chaves je bil prisiljen grajati duhovnike, ki so v tedenskem spletnem molitvenem programu papežu Frančišku želeli čimprejšnjo smrt.

Papež Frančišek je sicer imel v zadnjih mesecih več zdravstvenih težav, trenutno pa je zaradi gripe hospitaliziran v Rimu. To so španski duhovniki objavili v začetku tega meseca v epizodi YouTubovega programa z naslovom »Zakristija Vendée: Protirevolucionarno duhovniško srečanje.«

Vsi vpleteni so se že opravičili

Kot navaja Euronews, je eden od njih oddajo začel z besedami: »Tudi jaz veliko molim za papeža, da bi šel čim prej v nebesa.« V nadaljevanju je drugi duhovnik podprl izjavo prvega in šest duhovnikov se je komentarju smejalo. No nadškof, je izrazil globoko zavračanje kakršnega koli izražanja nezadovoljstva do osebe in službe svetega očeta in dodal, da je bilo duhovnikom naročeno, naj prosijo za odpuščanje. Vsi vpleteni so se že opravičili za komentarje.