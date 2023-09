Škandal trese državo: odkrit tunel, ki vodi od sodišča do najetega stanovanja (FOTO)

Na višjem sodišču v Podgorici so nedavno odkrili tunel, ki vodi od skladišča sodišča do stanovanja v poslopju nasproti sodišča. Sprva so menili, da so ga nepridipravi izkopali, da bi ukradli v skladišču shranjeno dokazno gradivo ali zaplenjena mamila, a po prvih podatkih niso ukradli ničesar. Domnevajo, da so morda načrtovali pobeg.

40 metrov dolg tunel

Predsednik višjega sodišča Boris Savić je sporočil, da v dosedanji preiskavi skladišča, kjer hranijo sodne spise, dokazno gradivo in več kot devet ton zaplenjenih mamil, niso ugotovili, da bi kaj manjkalo.

Po njegovih navedbah so vhod v kakih 40 metrov dolg tunel našli na dobro skritem mestu tik pod zemljo, preiskava pa bo pokazala, kakšno orodje so uporabili za izkop. Savić je še ocenil, da tisti, ki so izkopali tunel, niso želeli ukrasti dokazov, ampak so morda načrtovali pobeg katerega od obdolžencev, saj se vhod v tunel nahaja blizu prostora, kjer so obdolženci pridržani pred vstopom v sodno dvorano.

Kopali večinoma avgusta v času dopustov

Zanikal je tudi navedbe nekaterih medijev, da so iz skladišča ukradli prenosni računalnik južnokorejskega kripto podjetnika Doja Kwona, saj računalnik ni shranjen v njem. Kwona so sicer črnogorske oblasti z njegovim poslovnim partnerjem pridržale konec marca, ko sta se s ponarejenimi dokumenti iz Kostarike želela vkrcati na let za Dubaj.

Črnogorski notranji minister Filip Adžić je dejal, da je šlo za dobro načrtovano in organizirano akcijo, ki so jo pripravljali več mesecev in spominja na akcijske filme. Izjavil je še, da gre za napad na sistem in državo. Zasebno stanovanje, do katerega vodi tunel, si je danes v spremstvu policije ogledal tudi črnogorski premier Dritan Abazović.

Podgoriške Vijesti so poročale, da so predor kopali največ mesec in pol, večinoma avgusta v času dopustov. Stanovanje naj bi najeli in pri tem uporabili ponarejene dokumente, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Po poročanju podgoriškega portala Libertas naj bi tunel našli povsem slučajno, med popisom materiala v skladišču, potem ko se je ena od popisovalk pritožila zaradi prepiha oziroma premočnega delovanja klimatske naprave. Kolegica ji je povedala, da skladišče nima klimatske naprave, nato pa sta ugotovili, da piha iz predora.