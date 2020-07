Širi se nova bolezen, še bolj smrtonosna kot covid 19

Pojavila se je nova neznana pljučnica, ki je menda še bolj smrtonosna kot novi koronavirus, poroča CNN. Letos naj bi terjala že 1700 življenj v Kazahstanu, zdravstvene institucije pa naj bi virus že proučevale.



Precej več primerov nove neimenovane pljučnice so zaznali od sredine junija, na nekaterih območjih menda zaznavajo stotine primerov dnevno. Več primerov virusa so zaznali v regijah Atirau, Aktobe in Šimkent. V sporočilu kitajske ambasade, ki je tudi vir informacij, svoje državljane v Kazahstanu obveščajo, da imajo v omenjenih regijah skupaj več kot 500 novih primerov in preko 30 kritično bolnih. Bolezen je samo letos terjala 1772 življenj, med žrtvami pa so tudi kitajski državljani. Samo junija naj bi zaradi neznane pljučnice umrlo kar 628 ljudi. Zato naj bi kitajska ambasada v obvestilu pripisala, da je bolezen bolj smrtonosna od covid 19. Najprej covid 19, zdaj še neznana pljučnica Število primerov pljučnice v glavnem mestu Nursultanu (nekdanja Astana) se je junija letos v primerjavi z lanskim več kot podvojilo. »Do 200 ljudi je sprejetih v bolnišnico vsak dan. V zadnjih dneh je bila okoli 300 ljudem postavljena diagnoza pljučnica, nekateri so v bolnišnicah, nekateri se zdravijo doma.«



Kitajska ambasada je v sporočilu prebivalcem svetovala, da se ne zadržujejo preveč zunaj in da naj se izogibajo natrpanim javnim mestom. Poleg tega spodbujajo uporabo obraznih mas, dezinfekcijo prostorov, pogosto umivanje rok in redno zračenje prostorov.



​Opozorilo o novi pljučnici je prišlo v času, ko se svet bojuje s covidom 19. Po podatkih, ki jih navaja CNN, se je z novim koronavirusom okužilo preko 53.000 oseb, do zdaj pa je umrlo 264 ljudi.