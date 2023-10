Severni sosedi zvišali stopnjo teroristične ogroženosti, pomagala bo vojska

Avstrija je zaradi stopnjevanja napetosti na Bližnjem vzhodu in terorističnega napada v Bruslju danes zvišala stopnjo teroristične ogroženosti na drugo najvišjo, je sporočil avstrijski notranji minister Gerhard Karner. Povečali bodo tudi število pripadnikov varnostnih sil ob judovskih ustanovah.

»Po oceni trenutnih razmer, ki so jo opravile obveščevalne službe, z današnjim dnem zvišujemo stopnjo ogroženosti na visoko,« je dejal.

Gerhard Karner. FOTO: Leonhard Foeger Reuters

Avstrija se je za ta ukrep odločila po torkovem napadu na bolnišnico na območju Gaze, v katerem je umrlo več sto ljudi. Vodja državne varnosti Omar Haijawi-Pirchner je pojasnil, da bi ta napad lahko privedel do nadaljnjega širjenja ekstremistične propagande in radikalizacije posameznikov.

Pri zagotavljanju varnosti bo policiji pomagala vojska

Po njegovih besedah se bojijo posameznih storilcev, ki bi jih k terorističnim dejanjem spodbudile razmere na Bližnjem vzhodu.

Karner je napovedal tudi povečanje števila pripadnikov varnostnih sil ob judovskih ustanovah. Pojasnil je, da je za to zaprosila judovska skupnost v Avstriji. Pri zagotavljanju varnosti bo policiji pomagala vojska. Ministrstvo za obrambo že pomaga policiji s stotimi vojaki pri varovanju 20 veleposlaništev, zdaj naj bi se jim pridružilo še 90 vojakov, ki bodo skrbeli predvsem za varnost judovskih ustanov. »Teror in strah ne smeta imeti mesta v naši državi,« je poudarila obrambna ministrica Klaudia Tanner.

Ministra Karner in Tannerjeva sta napovedala tudi ustanovitev protiterorističnega centra. Sestavljali ga bodo predstavniki obeh obveščevalnih služb avstrijske vojske, vojaške obveščevalne agencije in vojaške protiobveščevalne agencije ter direktorata za državno zaščito in obveščevalno dejavnost.