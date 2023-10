Kdo je Tunizijec, ki je širil teror v Bruslju? Leta 2021 bi ga morali deportirati, za njim se je izgubila vsaka sled

Po usodnih strelih na dva Šveda v Bruslju je osumljenec še na begu. Belgijski premier Alexander De Croo je danes zgodaj zjutraj povedal, da gre za moškega tunizijskega porekla, ki se v Belgiji zadržuje nezakonito . Nogometna tekma med Švedsko in Belgijo v kvalifikacijah za euro 2024 je bila sinoči prekinjena. Kvalifikacijska tekma v skupini F med Belgijo in Švedsko je bila odpovedana, potem ko sta pred tem v streljanju v Bruslju po navedbah tujih agencij umrla dva švedska navijača.

Zaradi varnosti je moralo več tisoč ljudi sprva ostati na bruseljskem nogometnem stadionu, dokler jih niso mogli evakuirati. Približno 35.000 gledalcev je nato zapustilo stadion šele malo pred polnočjo, poroča dpa. V ponedeljek zvečer je po poročanju tiskovne agencije Belga oborožen moški stopil s skuterja na severu mestnega središča in na ulici streljal. Pri tem je ubil dva osebi, po podatkih državnega tožilstva pa je tretja žrtev zdaj zunaj smrtne nevarnosti. Dopisnik Dela Peter Žerjavič pri tem navaja, da je tudi ranjena oseba iz Švedske in da ne gre za taksista, kot se je sprva domnevalo.

Storilec strelskega obračuna v Bruslju še na begu

Na družbenih medijih je bil medtem objavljen videoposnetek, ki prikazuje moškega, verjetno storilca, v fluorescentno oranžnem jopiču, ki pravi, da mu je ime Abdesalem Al Guilan, in trdi, da se bori za Alaha. Po prvih podatkih gre za 45-letnega Tunizijca, ki živi v Bruslju, v občini Schaerbeek. Po poročanju belgijskega De Standaarda naj bi njegov dom preiskali, a storilca grozovitega napada niso prijeli.

Po poročanju belgijskih medijev je osumljenec novembra 2019 zaprosil za azil v Belgiji, a je bil oktobra 2020 zavrnjen. Občina ga je izbrisala iz nacionalnega registra, belgijska državna sekretarka za migracije Nicole de Moor trdi, da nikoli ni bil v sprejemnem centru Fedasil. Marca 2021 je bila izdana odredba o deportaciji iz Belgije, a ker ga niso mogli najti, mu prošnja ni bila nikoli vročena. Domneva se, da je v Belgijo prišel leta 2016, ko je policija ugotovila, da se želi vrniti in se boriti za džihad.

»Oseba je policiji znana zaradi sumljivih dejanj, tihotapljenja ljudi, nezakonitega bivanja in kot grožnja državni varnosti,« pišejo belgijski mediji. Moški naj bi bil v Tuniziji obsojen zaradi kaznivega dejanja običajnega prava in ne zaradi terorizma, kot so pred tem poročali različni mediji.

Razglasili najvišjo stopnjo pripravljenosti

Za belgijsko prestolnico so v ponedeljek zvečer razglasili najvišjo stopnjo pripravljenosti. Preiskavo je zaradi "potencialno terorističnega motiva" prevzelo zvezno državno tožilstvo. Nekateri mediji poročajo, da bi lahko imelo streljanje islamistično ozadje.