Sedemnajstletni Italijan je izdelal jedrski reaktor

Ko imate dobro idejo, ni nikoli prezgodaj, da jo preizkusite. To vsekakor velja za 17-letnega Cesareja Mencarinija, Italijana, ki študira matematiko, kemijo in fiziko na kolidžu Cardiff Sixth Form College v britanskem Cambridgeu. V okviru izobraževalnega projekta je izdelal jedrski fuzijski reaktor, s katerim je dosegel najvišjo možno oceno, poleg tega pa mu je ta omogočil, da je dobil delovno prakso že pred odhodom na univerzo in je lahko predstavil svoje delo na festivalu znanosti v Cambridgeu.

Navdih za projekt je dobil na youtubu, Mencarini se je sam naučil elektronskih in programerskih veščin. Njegov cilj je bil pridobiti dovolj vročo plazmo za nastajanje nevtronov. Glede na omejitve zasnove in proračun v višini 5000 funtov (5900 evrov) je moral biti kar ustvarjalen. Deli reaktorjev so bili izdelani po meri, kodiranje in krmiljenje pa je gostovalo v miniaturnem računalniškem sistemu raspberry pi. »Na kolidžu so bili sprva zaskrbljeni, da je ta projekt, ki sem ga uporabil tudi za dodatne kvalifikacije, nevaren,« je pojasnil Mencarini.

»Vendar smo naredili popolno oceno tveganja in osebje me je podprlo. Zasnovo sem moral prilagoditi proračunu, moj cilj pa je spodbuditi druge mlade k razvoju idej in razmišljanju o tem, kako lahko izboljšamo svet in kako smo lahko inovativni. Namen reaktorja je ustvariti potrebne pogoje za fuzijo. A ker tukaj ne moremo doseči enakega tlaka, kot ga doseže gravitacija Sonca, moramo uporabiti visoko napetost, da se atomi dovolj segrejejo.«

Prikaz fuzije devterija s tritijem, pri čemer nastane helij-4, sprostita pa se nevtron in kinetična energija. FOTO: Wykis/wikimedia Commons, javna domena

Ni dosegel fuzije

Mencarini je ustvaril plazmo, ni pa dosegel fuzije. A glede na izzive, s katerimi se znanstveniki spopadajo pri dejanskem doseganju fuzije v velikih državno financiranih reaktorjih, je mladeničev dosežek izjemno impresiven. Njegovo delo je navdušilo tudi dr. Yannicka Verbelena, višjega znanstvenega sodelavca z Univerze v Bristolu, ki mu je ponudil zaposlitev za naslednje leto, da bi delal na večjih reaktorjih.

Mencarini sicer ni dosegel fuzije, lahko pa je ustvaril plazmo za nastajanje nevtronov.

»To je izjemno vznemirljiv projekt, nastajal je poldrugo leto,« je povedal dr. Julian Davies, vodja kolidža Cardiff Sixth Form College. »Našim študentom želimo dati priložnost, da delajo na projektih, ki jih zanimajo, jih naučiti, kako opraviti izpite in biti drzni, ter jim omogočiti, da tvegajo in razvijajo projekte, ki so uporabni v resničnih življenjskih situacijah. Cesare je bil izjemen v svoji delovni etiki in bo nedvomno pomembno vplival na energetsko industrijo v prihodnosti,« je sklenil dr. Davies.

Mencarini bi rad dobil diplomo iz inženirstva in se namerava vpisati na univerzo med letom raziskovalnega dela v Bristolu.