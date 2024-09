Se uresničuje najhujši scenarij? Več mrtvih, evakuirajo hiše in bolnišnice (FOTO in VIDEO)

V vzhodni Romuniji so v poplavah umrli štirje ljudje, neurja pa so pustila veliko ljudi ujetih. Našli so tudi truplo pete osebe, ki ni umrla zaradi poplav. Tamkajšnje reševalne službe so rešile 95 ljudi, ki so bili v močno prizadetih okrožjih Galati in Vaslui.

Trupla štirih žrtev so bila najdena v naseljih Pechea, Draguseni, Costache Negri in Corod, je sporočilo ministrstvo za izredne razmere. Neurja so prizadela 19 naselij v osmih okrožjih Romunije, močni vetrovi pa so podirali na desetine dreves, poškodovali avtomobile in blokirali ceste. Službe so prebivalcem pošiljale besedilna sporočila, v katerih so jih opozarjale na slabo vreme, medtem ko so službe za nujno pomoč hitele s čiščenjem vode iz domov.

Romunski minister za okolje Mircea Fechet je povedal, da je na nekaterih močno poplavljenih območjih padlo več kot 160 litrov dežja na kvadratni meter, kar je redek pojav.

Tudi drugje dramatične razmere, potekajo evakuacije

Na Češkem se zaradi obilnih padavin danes spopadajo s poplavami, brez elektrike pa je ostalo več deset tisoč ljudi. O poplavah poročajo tudi iz Poljske, kjer ponekod na jugu države evakuirajo prebivalce. Vremenoslovci napovedujejo, da se bo deževje še nadaljevalo.

»Moramo biti pripravljeni na najslabše možne scenarije,«je po seji vladnega osrednjega kriznega odbora dejal premier Petr Fiala in dodal: »Pred nami je težek konec tedna.«

Zaradi podrtih dreves, razmočenih tal in močnega vetra je na Češkem brez elektrike ostalo več kot 60.000 gospodinjstev. Najbolj prizadeto je območje okoli mesta Usti nad Labo na severozahodu države na meji s Saško, kjer je brez elektrike ostalo več kot 20.000 gospodinjstev.

FOTO: Sergei Gapon Afp

FOTO: Sergei Gapon Afp

FOTO: David W Cerny Reuters

FOTO: Str Afp

Oblasti so najvišjo stopnjo poplavne ogroženosti razglasile v okoli 35 krajih po državi. Močno deževje je povzročilo naraščanje vodostaja ene od največjih čeških rek Laba, zaradi narasle reke Vltave pa se na poplave pripravljajo tudi v Pragi.

V češki prestolnici so tako začasno ustavili ladijski promet in dvignili protipoplavne ograde. Za javnost so zaprli nasipe in živalski vrt.

Se bodo ponovile »poplave stoletja«?

Srednjeevropske države so še posebej previdne, saj nekateri strokovnjaki napoved za konec tedna primerjajo z uničujočimi poplavami leta 1997, ki jih nekateri imenujejo »poplave stoletja«. Takrat je umrlo več kot 100 ljudi, od tega 50 v vzhodnem delu Češke.

Največ padavin je napovedanih v vzhodnem delu države, predvsem na Jeseniškem. Drugo največje mesto Brno, ki se nahaja v vzhodnem delu Češke, je za razliko od Prage med kraji, ki niso dokončali protipoplavnih del. Evakuacije so se začele tudi na Poljskem, saj so reke narasle do nevarnih vrednosti. V regiji Opole na jugozahodu Poljske so začele tudi prestopati bregove. Oblasti so sporočile, da je količina padavin v tem delu države že presegla rekordno količino padavin iz t. i. tisočletnih poplav leta 1997, ki so povzročile veliko škodo. V poljski vasi Jarnoltowek blizu čeških Mikulovic so meteorologi izmerili 161,5 milimetra padavin, zaradi česar je župan odredil evakuacijo vasi in še dveh občin ob eni od tamkajšnjih rek.

V bližnji vasi Glucholazy so že pred tem evakuirali približno 400 prebivalcev. Lokalne meteorološke postaje so v petek ocenile, da bi lahko v 72 urah v gorovju na poljsko-češki meji padlo do 400 litrov dežja na kvadratni meter. V nedeljo bi lahko postale kritične tudi razmere na vzhodu sosednje Nemčije.

FOTO: Str Afp

FOTO: David W Cerny Reuters

FOTO: Galati Inspectorate For Emergenc Via Reuters

Avstrija se pripravlja na stoletne poplave

Obilne padavine, ki jih ponekod spremljajo neurja in sneg, so danes zajele tudi večji del Avstrije. Na jugu države piha močan veter s sunki do 146 kilometrov na uro, na severu pa je zapadlo do 170 litrov padavin na kvadratni meter. Močno deževje je najbolj prizadelo Spodnjo Avstrijo, kjer pričakujejo stoletne poplave. Avstrijski kancler Karl Nehammer je sporočil, da je obilno deževje, ponekod pa tudi sneženje, prizadelo skoraj vse zvezne dežele.

FOTO: Sergei Gapon Afp

FOTO: Sergei Gapon Afp

FOTO: Sergei Gapon Afp

»Razmere se poslabšujejo, zlasti v Spodnji Avstriji. Najhuje še prihaja, prihodnji dnevi pa bodo za prizadeto prebivalstvo in reševalne službe še težji,« je opozoril Nehammer po sestanku državnega urada za upravljanja kriz in katastrof (SKKM). V Spodnji Avstriji so reševalci že ponoči prejeli 160 klicev na pomoč sporočile pristojne službe.