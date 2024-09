Dramatično opozorilo meteorologa: »To bo najbolj silovit začetek zime sredi septembra, kar ste jih kdaj doživeli«

Agencija za okolje je, kot smo poročali, oranžno opozorilo zaradi obilnih padavin za četrtek razširila na vso državo. Opozorilo za celotno državo velja do petka zjutraj, ko oranžno opozorilo ostaja za vzhodno polovico države. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja pa se bo v noči na petek ponekod spustila na 1400 metrov, še dodajajo vremenoslovci.

Evropa se pripravlja na dramatično poslabšanje

Poletja je konec tudi drugod po Evropi, vremenoslovci v Nemčiji napovedujejo padec temperature za 20 stopinj. »V jugovzhodni Nemčiji in nemški soseščini, v Avstriji in na Češkem bi lahko prišlo do večjih poplav,« je za Wetter.net opozoril meteorolog Ronald Porschke.

»To je verjetno najbolj silovit začetek zime sredi septembra v tej regiji doslej. V Alpah bi do konca tedna lahko padlo dva do tri metre snega. V nekaterih delih Evrope obstaja tudi velika nevarnost poplav,« pa je opozoril nemški meteorolog Dominik Jung.