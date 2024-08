Samomorilski napadalec na plaži ubil 32 ljudi: »Videl sem ga, zdaj pa je nekaj mojih prijateljev mrtvih« (FOTO in VIDEO)

Samomorilski napadalec in več oboroženih borcev so v petek zvečer napadli plažo v somalijski prestolnici Mogadiš, pri čemer je bilo ubitih najmanj 32 ljudi, več kot 60 je ranjenih, je sporočila policija.

Odgovornost prevzela skrajna islamistična skupina

Odgovornost za napad je že prevzela skrajna islamistična skupina Al Šabab.Na priljubljeni plaži Lido je samomorilski napadalec v petek zvečer razstrelil eksplozivno napravo, na območje pa so vdrli oboroženi borci, so potrdili policisti in priče.

Plaža Lido je bila že večkrat tarča napadov, nazadnje lani, ko je bilo med obleganjem enega od tamkajšnjih hotelov ubitih šest civilistov.

Eden od policistov je dejal, da so napadalci naključno streljali civiliste. Povedal je še, da so varnostne sile ubile pet napadalcev, medtem ko se je šesti razstrelil na plaži.

Hasan Farah, ki je preživel napad samomorilskega napadalca, je za Reuters opisal šok, ki ga je doživel, ko je eksplozija uničila miren večer: »Bil sem v restavraciji, pil kavo in se pogovarjal s prijatelji, ko sem zagledal velikega moškega, ki je tekel, v sekundi se je nekaj zabliskalo in prišlo je do močne eksplozije, mnogi so ležali na tleh v restavraciji in zunaj, nekateri pa so krvaveli.«

V napadu na plaži v Somaliji je bilo ubitih najmanj 32 ljudi. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

Druga priča, Mohamud Moalim, je za Associated Press povedal, da je videl napadalca z eksplozivnim jopičem nekaj trenutkov, preden se je razstrelil poleg hotela s pogledom na plažo.