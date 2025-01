Saj ni res, pa je: v Nemčiji moški preživel vožnjo na zunanjem delu hitrega vlaka

Madžarski državljan je v Nemčiji del poti prepotoval na zunanjem delu delu hitrega vlaka, ki je dosegel hitrost do 282 kilometrov na uro, in vožnjo preživel. Policija je proti moškemu že sprožila postopek zaradi oviranja vožnje vlaka, ki se je moral ustaviti, da bi moškega rešili, poročajo tuje tiskovne agencije.

40-letni madžarski državljan se je v četrtek v Münchnu brez vozovnice vkrcal na vlak za Lübeck na severu Nemčije.

Ko se je vlak ustavil na postaji Ingolstadt kakih 70 kilometrov severno od Münchna, je moški izstopil, da bi kadil. Ko je opazil, da so se vrata zaprla, vlak pa se je znova začel premikati, je skočil na spoj med dvema vagonoma in se trdno oprijel električnih kablov. Vlak je medtem dosegel hitrost do 282 kilometrov na uro, je sporočila policija.

Policija ga je aretirala

Policijo so o neobičajnem potniku obvestili ljudje na peronu. Vlak je zato ustavil v kraju 30 kilometrov severno od Ingolstadta, kjer so moškega aretirali.

Ko ga je policija zaslišala, je dejal, da je skočil na zunanjo stran vlaka, ker je bila njegova prtljaga še vedno v vagonu. Po navedbah policije v incidentu ni bil poškodovan.

Proti njemu zdaj poteka preiskava, ker ni kupil vozovnice. Prav tako ga čaka postopek zaradi oviranja vožnje vlaka, ki pa se šteje le za prekršek.