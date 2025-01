Saj ni res, pa je: Poglejte, kako so lastniki »skrili« svojo nelegalno hišico (FOTO)

Umag se že leta bori proti nezakonitim gradnjam. V zadnjih treh letih so odstranili kar 215 nezakonito zgrajenih objektov, večina je bila postavljena na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, ki niso zazidljiva in so namenjena povsem drugačnim dejavnostim.

Posamezniki, običajno tujci ali Hrvati, ki živijo v drugih delih države, so denimo kupili kmetijska zemljišča po ugodnih cenah ter na njih postavili ali zgradili hišice, v katerih bivajo brez plačevanja kakršnih koli obveznosti državi ali lokalni skupnosti, to pa povzroča ne le finančne izgube, temveč tudi okoljske in prostorske težave, saj se zemljišča uporabljajo v nasprotju z njihovim osnovnim namenom.

Komunalni redar Mirsad Beganović je hitro ugotovil, da za lesenimi deskami ni čebel. FOTO: Srečko Niketić/pixsell

Da bi svojo hišico kljub temu obdržali, se mnogi poslužujejo inovativnih pristopov, eden zadnjih, ki so ga odkrili, je denimo kontejnerska hišica, ki so jo lastniki, po poročanju 24sata gre za tuje državljane, zamaskirali v čebelnjak, da bi bili še bolj prepričljivi, pa so na ograjo obesili opozorilo z napisom: »Zasebno zemljišče, prepovedan vstop! Pazi se čebel!« Pri omenjenem portalu so neuradno izvedeli še, da naj bi latniki ta svoj »čebelnjak« celo oddajali.