Rusiji je spodletelo, sonda je strmoglavila

Ruska lunarna sonda Luna-25, prva po letu 1976, je med manevriranjem pred pristankom zaradi »nenačrtovane situacije« strmoglavila na površje Lune, je danes sporočila ruska vesoljska agencija Roskozmos. Dodala je, da preiskava vzrokov nesreče poteka, poročajo tuje tiskovne agencije.

Komunikacija s sondo Luna-25 je bila prekinjena v soboto ob 13.57 po srednjeevropskem času, je sporočil Roskozmos in pojasnil, da so bili poskusi za ponovno vzpostavitev stika s sondo neuspešni. Agencija pa ni navedla, do kakšnih tehničnih težav bi lahko prišlo.

Tik pred ciljem

Sonda brez posadke Luna-25, ki so jo minuli teden izstrelili iz vesoljskega izstrelišča Vostočni na daljnem vzhodu Rusije, je pred tednom dni poslala prve fotografije iz vesolja. V sredo je nato vstopila v Lunino orbito, kjer naj bi potrebovala še okoli pet dni za manevriranje in pristanek.

Pristala naj bi na južnem polu Zemljinega naravnega satelita, kar bi bil prvi tovrstni pristanek v zgodovini, saj so vse sonde doslej pristajale na ekvatorialnem območju Lune. Tam naj bi ostala približno eno leto, iskala vodo ter jemala in analizirala vzorce tal.

To je sicer prva ruska lunarna misija po letu 1976. Dala naj bi nov zagon ruskemu vesoljskemu sektorju, ki se že leta spopada s težavami s financiranjem in korupcijskimi škandali, zdaj pa je zaradi konflikta v Ukrajini dodatno izoliran.