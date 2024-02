Rusija namešča jedrsko orožje v vesolje? Tako odgovarja Putin

Ruski predsednik Vladimir Putin je zanikal poročanje ameriških medijev o domnevnih načrtih Moskve glede namestitve jedrskega orožja v vesolju. Na srečanju z obrambnim ministrom Sergejem Šojgujem je v torek zatrdil, da je bila Rusija vselej odločno proti namestitvi jedrskega orožja v vesolju.

»Naše stališče je jasno in nedvoumno: vedno smo bili kategorično proti namestitvi jedrskega orožja v vesolju in smo tudi zdaj,« je na srečanju z obrambnim ministrom Šojgujem dejal ruski predsednik.

Več ameriških medijev, med njimi New York Times, Washington Post ter televizijski postaji ABC in Fox News, je prejšnji teden poročalo o ugotovitvah, ki se nanašajo na domnevne ruske načrte namestitve jedrskega orožja v vesolju, pri čemer so se sklicevali na ameriške obveščevalne podatke. Po teh poročilih naj bi Rusija poskušala razviti jedrsko orožje za uporabo proti satelitom v vesolju.

Putin je te navedbe odločno zavrnil. Rusija je po njegovih besedah vedno pozivala k spoštovanju obstoječih dogovorov na tem področju. Obrambni minister Šojgu pa je pojasnil, da Rusija nima jedrskih projektov v vesolju, in to vedo tudi ZDA.

»To je zvijača Bele hiše«

Moskva se je že prejšnji teden odzvala na opozorila, da naj bi Rusija razvijala jedrsko orožje za napade na cilje v vesolju, pri čemer jih je označila za zlonamerna in neutemeljena. Kot so sporočili v Kremlju, gre za zvijačo Bele hiše, ki skuša na ta način doseči sprejetje svežnja pomoči za Ukrajino v kongresu.

Poročanje medijev je sprožil predsednik odbora za obveščevalne dejavnosti v predstavniškem domu ameriškega kongresa Mike Turner, ki je zahteval umik oznake zaupno z dokumentov, ki naj bi govorili o resni grožnji nacionalni varnosti.

Ameriški spletni portal Bloomberg pa je v torek sklicujoč se na neimenovane vire poročal, da so ZDA zaveznike opozorile, da bi lahko Rusija že letos namestila jedrsko orožje ali lažno bojno konico v vesolje. Jedrska konica v orbiti bi kršila pogodbo o vesolju iz leta 1967, katere podpisnica je Rusija.