Rusija je evropskima državama ustavila dobavo plina. Komu bodo še zaprli pipo?

Rusija je danes, kot je napovedala, ustavila dobavo zemeljskega plina Poljski in Bolgariji. Ruska družba Gazprom je ob tem zagrozila z dodatnim zmanjšanjem količin plina v Evropo, če bosta državi jemali plin iz tranzita. »Bolgarija in Poljska sta tranzitni državi. Če bosta nedovoljeno jemali ruski plin iz količin, namenjenih drugim državam, bomo zmanjšali dobavo za količino v višini odvzetega plina,« so sporočili iz ruske družbe.

Poljska ministrica za podnebje Anna Moskwa je potrdila, da od jutranjih ur plin po plinovodu Jamal ne prihaja več. Rusija je že v torek sporočila, da bo Poljski in Bolgariji danes ustavila dobavo plina, ker nista izpolniti zahteve po plačilu plina v rubljih. Poljske oblasti so v torek zagotovile, da se je država pripravljala na takšen scenarij in da so skladišča plina trenutno napolnjena 76-odstotno, medtem ko so bila pred leto dni napolnjena 39-odstotno. Poleg tega je poraba plina zdaj manjša kot pozimi. Tudi v Bolgariji so zagotovili, da zaradi morebitne ustavitve dobave kratkoročno ne bodo imeli težav.

Kremelj je po uvedbi sankcij proti Rusiji zaradi njenega napada na Ukrajino države EU opozoril, da jim bo prekinil dobavo plina, če ne bodo plačevale v rubljih z ruskih računov. Konec marca je ruski predsednik Vladimir Putin od držav EU zahteval, da v prihodnje ruski plin plačujejo v rubljih. Kupcem ruskega plina so nato v Moskvi svetovali, da odprejo račun pri ruski banki Gazprombank in nanj položijo denar v dolarjih in evrih tako kot doslej, Gazprombank pa bo ta denar nato pretvoril v rublje in ga nakazal energetskemu podjetju Gazprom.

Evropska komisija je pred dnevi sporočila, da podjetja iz EU lahko kljub zahtevi Rusije, da morajo za plin po novem plačevati v rubljih, še naprej kupujejo ruski plin, ne da bi pri tem kršila sankcije, ki jih je proti Rusiji uvedla EU. Podjetjem je predlagala, naj plačila poravnajo v evrih ali dolarjih, ki se šele nato pretvorijo v rusko valuto.