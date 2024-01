Režim popustil: novinarki, zaprti zaradi poročanja o smrti mlade Kurdinje, izpustili (FOTO)

Iz iranskega zapora so po plačilu varščine izpustili novinarki Elaheh Mohamadi in Nilufar Hamedi, ki so ju oblasti zaprle zaradi poročanja o smrti mlade Kurdinje Mahsie Amini, poročajo tamkajšnji mediji. Njuno pisanje je bilo med dejavniki, ki so spodbudili upor številnih Irancev proti oblastem, posebej zaradi zatiranja žensk, navaja AFP.

Časnika Šharh in Hamihan, kjer sta delali novinarki, poročata, da sta obe novinarki zapustili razvpiti zapor Evin, kjer je zaprtih veliko Irancev, kritičnih do države.

Oktobra jima je sodišče izreklo sedem- oziroma šestletno zaporno kazen zaradi njunih povezav z vsedržavnimi protesti leta 2022.

FOTO: Agustin Marcarian Reuters

FOTO: Stringer Reuters

Mohamadi in Hamedi sta bili med prvimi, ki so poročala o smrti Mahse Amini v priporu, potem ko jo je septembra 2022 pridržala iranska policija za moralo, ker je domnevno pustila, da ji izpod hidžaba gleda nekaj las.

Obe sta bili kasneje obtoženi tudi sodelovanja z ZDA in kaznivih dejanj zoper nacionalno varnost.

Primer je pritegnil veliko mednarodno pozornost. Ko sta bili Mohamadi in Hamedi v zaporu, jima je Unesco podelil nagrado za njuno poročanje.