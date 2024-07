Resna grožnja Putinu? Američani pripravljajo poceni pomoč, ki bi lahko spremenila razmerje moči (VIDEO)

Ameriško letalstvo je razkrilo načrte za razvoj rakete podaljšanega dosega (ERAM), novega natančno vodenega streliva za izstrelitev iz zraka, za Ukrajino. To razmeroma poceni strelivo z dosegom do 400 kilometrov bi močno izboljšalo udarne zmogljivosti ukrajinskih zračnih sil in preseglo doseg njihovega sedanjega arzenala, ki ga je prispeval Zahod.

Direktorat za oborožitev letalskih sil ZDA je tako že izdal zahtevo za ERAM, s ciljem hitre izdelave prototipov in povečanja proizvodnje kompleksnega oborožitvenega sistema.

Zahteva za zbiranje ponudb je namenjena nabavi začetnih faz novega orožja s kodnim imenom ERAM, so sporočile ameriške zračne sile, navaja portal The War Zone. To orožje je bistvenega pomena za uspešno in učinkovito krepitev zmogljivosti Ukrajine ter ponuja strelivo dolgega dosega, ki je na voljo za množično proizvodnjo.

FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube

Novo samostojno strelivo z dosegom 400 kilometrov bi močno koristilo ukrajinskim zračnim silam, saj bi dopolnilo njihov obstoječi arzenal JDAM-ER, bomb majhnega premera in francosko izdelanih vodenih bomb Hammer, ki imajo doseg približno 65 do 70 kilometrov. Ukrajina je prejela tudi krilate rakete Storm Shadow in SCALP-EG z dosegom do 480 kilometrov. ERAM bi ukrajinskim pilotom omogočil napad na cilje globlje za sovražnikovo linijo, hkrati pa zmanjšal izpostavljenost ruski zračni obrambi.

Novi lovci F-16 bi lahko nosili ERAM

Generalpodpolkovnik Serhii Naev, poveljnik ukrajinskih združenih sil, je februarja omenil pričakovani prihod raket zrak-zemlja z dosegom med 300 in 500 kilometri skupaj z novimi lovci F-16. Ameriški uradniki so prav te dni napovedali prvi prenos letal F-16 v Ukrajino, kar nakazuje mogočo integracijo ERAM na ta ali druga letala.