Razstava zaplenjenih slik, vse so zaplenili italijanski mafiji

V Milanu je na ogled več kot 80 del moderne in sodobne umetnosti, zanimivo pa je to, da so vse po vrsti zaplenili italijanski mafiji. Med njimi so dela španskega nadrealističnega umetnika Salvadorja Dalija in ameriškega pop art umetnika Andyja Warhola.

Nekatere umetnine, ki so v preteklosti krasile stene mafijcev, je mogoče videti v okviru razstave, ki so ji nadeli naslov SalvArti. V Milanu je na ogled brezplačno do 26. januarja, nato pa jo bodo med 8. februarjem in 27. aprilom preselili v kalabrijsko prestolnico Reggio Calabria.

»Dela, ki naj bi ostala skrita v mrežah organiziranega kriminala, so bila končno vrnjena skupnosti in imajo simbolno vlogo boja proti kriminalu,« je povedala vodja nacionalne agencije za upravljanje premoženja Maria Rosaria Lagana. Kot je še dodala, gre za predmete, ki bi jih lahko prodali, potem pa so sklenili, da bodo z razstavo poudarili – prevarantsko naravo mafije.

80 zaseženih del je na ogled.

Tudi dražbe

Več kot 20 del, ki so na ogled v milanski Kraljevi palači, so leta 2016 zasegli šefu vplivne mafijske združbe 'Ndrangheta, ki ima svoj sedež v Kalabriji na jugu Italije. Med njimi je Dalijeva litografija Romeo in Julija in je v sobani, namenjeni delom, ki jih je zaseglo sodišče v prestolnici Reggio Calabria. Približno 60 drugih del so zasegli leta 2013 v skladu z odločitvijo rimskega sodišča, ki je razsojalo v primeru velikanske goljufije, povezane z mednarodno mrežo za pranje denarja. Med njimi je sitotisk ameriškega pop art umetnika Warhola z naslovom Summer Arts in the Parks.

Nacionalna agencija za upravljanje premoženja organizira tudi dražbe predmetov, ki jih zasežejo italijanska sodišča, med njimi pa se pogosto znajdejo prestižni ferrariji in motorji znamke Harley-Davidson. Zaplenjene nepremičnine, kot so hiše, stanovanja in kmetijska zemljišča, agencija potem brezplačno dodeli javnim ustanovam in neprofitnim organizacijam.