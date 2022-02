Ste videli, kako je dedek nadrl Putinove vojake? »Tudi jaz sem Rus, kaj sploh delate tu« (VIDEO)

Na družabnih omrežjih se je pojavil posnetek, na katerem naj bi se starejši občan iz ukrajinskega mesta Melitopol z besedami ostro postavil nasproti ruskim vojakom. Objavil ga je turški novinar, pri britanskem The Guardianu pa so ocenili, da je pristen.

Dedek je vojakom dejal, da je on tudi Rus in jih vprašal, zakaj so sploh prišli v Ukrajino. »Kaj delate tu? Mi imamo svoje življenje, vi svoje. Sem Rus in živim tu. Mar nimate dovolj težav doma? So pri vas vsi premožni? Sram naj vas bo«.