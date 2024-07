Razkošna zaroka ga je stala svobodo

Ko je pred štirimi leti Sadir Džaparov prevzel vodenje Kirgizistana, je bil jasen, da bo poskrbel za konec korupcije in ne bo dovoljeval nespametnega trošenja vladnega denarja. Da je mislil resno, je nekajkrat že dokazal, saj je odpustil ali zamenjal razsipne politike. Še veliko slabše pa jo je odnesel zaročenec predsednikove nečakinje, ki si je brez vprašanj sredi hude humanitarne krize, ko je zaradi močnega deževja in zemeljskih plazov umrlo veliko ljudi ter jih je veliko ostalo brez strehe nad glavo, izposodil helikopter, ki je za nujne primere na voljo zaposlenim v vladi.

Aftandilu Sabirbekovu ni bilo treba posredovati v nobeni nujni zadevi, a se mu je zdela dobra poteza, da je svojo drago s helikopterjem odpeljal na vrh gore, kjer jo je nato prosil za roko. Zaroka je bila res spektakularna, mladenka, ki je bila nekoč miss Kirgizistana, in njen izbranec sta se oba povsem v belem sprehodila do srca, izdelanega iz belih cvetov, v katerem se je svetlikal napis »ali bi se poročila z mano«. Vse to ravno pravi čas, da sta lahko opazovala sonce, ki je tonilo za gorami.

Posnetki razkošne zaroke so v javnosti sprožili val ogorčenja in predsednik Džaparov se je v imenu nečakinje javno opravičil. Pričakoval je, da se bo rojakom opravičil tudi Sabirbekov. Ko se to nekaj tednov ni zgodilo, je predsedniku prekipelo in mladeniča je dal aretirati, kot uradni razlog so navedli kaznivo dejanje, povezano s prepovedanimi drogami. V Kirgizistanu so to zelo resne obtožbe, zaradi katerih lahko posamezniki za več let pristanejo za rešetkami. Ker je Džaparov pozneje dejal, da Sabirbekov nikoli ni zares ljubil njegove nečakinje in da jo je za roko zaprosil zgolj zato, da bi se zaščitil in skril svoje nezakonite posle, je pričakovati, da bo nesojeni ženin lepotne kraljice pod ključem ostal kar nekaj časa.