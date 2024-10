Raziskujejo skrivnostni svet kitov

V okolici Pitcairna, enega najbolj odmaknjenih območij na Zemlji v južnem Tihem oceanu, naj bi se po pričevanjih domačinov kiti grbavci (Megaptera novaeangliae) začeli množičneje pojavljati v 90. letih prejšnjega stoletja. Gre za precej skrivnostna bitja, za zdaj pa so raziskovalci ugotovili, da to območje uporabljajo za razmnoževanje. Še vedno pa ni jasno, koliko jih prihaja tja in kateri populaciji pripadajo.

Da bi pridobili podatke, ki bi pripomogli k boljšemu razumevanju življenja in varstva teh velikanov, je nastal projekt Kiti grbavci Pitcairnskih otokov, ki ga vodi King's College London ob podpori sheme Darwin Plus. Raziskovalno ekipo, ki je lani in letos odpotovala na otok Pitcairn, so sestavljali profesor Terry Dawson s King's Collegea London, doktorska študentka Katherine McCoy in Tilen Genov iz Morigenosa, slovenskega društva za morske sesalce. Genov je ustanovitelj in predsednik našega društva ter koordinator raziskovanja.

Tilen Genov

Kljub slabim vremenskim razmeram sta bili odpravi uspešni.

Pomagajo tudi droni

Na nekatera vprašanja bodo poskušali odgovoriti z rezultati terenskih raziskav, ki jih pridobivajo s fotoidentifikacijo, bioakustiko in genetiko. Kot je povedal Tilen Genov, fotoidentifikacija omogoča prepoznavanje posameznih kitov prek naravnih oznak na hrbtnih in repnih plavutih. »To nam lahko pomaga ugotoviti, koliko kitov uporablja vode Pitcairna, kako pogosto se vračajo in kje drugje se še zadržujejo. S primerjavo fotografij, zbranih v okolici Pitcairna, in identifikacijskih katalogov od drugod, npr. iz Francoske Polinezije in Antarktike, lahko ugotovimo, kam ti kiti potujejo,« pojasnjuje Genov.

S snemanjem in analizo njihovega petja na tistem območju lahko primerjajo vzorce oglašanja s tistimi iz drugih populacij. Z zbiranjem vzorcev kože kitov pa lahko z genetiko proučujejo njihovo sorodnost in strukturo populacije, kar jim lahko pomaga določiti identiteto živali. Zelo koristni so tudi droni, s katerimi pridobijo dodatne podatke o vedenju in telesnem stanju živali. »Upamo, da bo ta multidisciplinarni pristop podal koristen vpogled v biologijo, ekologijo in varstveni status teh skrivnostnih kitov,« dodaja Genov.

Kiti ostajajo precej skrivnostna bitja.

Vremenske razmere med dvema dozdajšnjima odpravama po večini niso bile ugodne, a je ekipa kljub temu opazila veliko kitov, pridobila fotografije za identifikacijo, posnela njihovo oglašanje in naredila posnetke iz zraka. Uspelo jim je celo pridobiti vzorce za genetske analize.