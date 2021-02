Racija v klubu s 600 gosti: Prekinite glasbo, stopite stran (VIDEO)

Številni glasbeniki so zaradi pandemije koronavirusa čez noč izgubili službo. Mesece čakajo, da se razmere umirijo, in trenutno svoje oboževalce zabavajo prek družabnih omrežij. Ker virtualni koncerti ne prinašajo kaj dosti denarja, komaj čakajo, da se ukrepi sprostijo in bodo lahko napolnili svoje bančne račune.A ne glede na to, da so kavarne in restavracije v Srbiji odprte, veljajo epidemiološki ukrepi, ki bi se jih lastniki morali držati. V nekem klubu v Beogradu je policija posredovala v nedeljo, saj je bilo tam približno 600 gostov, poročajo srbski mediji.Občinstvo je zabaval glasbenik(30). V trenutku, ko je policija vstopila v lokal, pa je nekdanji resničnostni zvezdnik takoj nehal peti. Večina zbranih niti ni razumela, kaj se dogaja, zato so še naprej peli brez glasbe. »Prekinite glasbo, prekinite glasbo. Pojdi stran stran,« kriči policija na posnetku, objavljenem na družbenih omrežjih.Policija je prijela dve osebi, osumljeni organizacije dogodka, pa tudi tri druge, ki so med posredovanjem napadle policiste.