Putin v novem intervjuju poudaril: Smo popolnoma pripravljeni na jedrsko vojno

Rusija ostaja v bojni pripravljenosti in je popolnoma pripravljena na jedrsko vojno, vendar se ji s tem trenutno ne mudi, je v sredo dejal ruski predsednik Vladimir Putin.

Putin, ki se mu na prihajajočih volitvah nasmiha nova zmaga, je v intervjuju za državne medije dejal, da bi bila Rusija pripravljena uporabiti jedrsko orožje, če bi bila ogrožena njena suverenost.

»Z vojaško-tehničnega vidika smo seveda pripravljeni,« je odgovoril Putin za televizijo Rusija-1 in tiskovno agencijo RIA na vprašanje, ali je država res pripravljena na jedrsko vojno.

Rekel je, da ZDA razumejo, da če bodo namestili ameriške enote na rusko ozemlje ali v Ukrajino, bo ta korak obravnavan kot intervencija.

Svoja načela

»(V ZDA) je dovolj strokovnjakov na področju rusko-ameriških odnosov in na področju strateškega odvračanja,« je dejal Putin. »Zato mislim, da vsi tukaj ne hitijo proti temu (jedrskemu spopadu), vendar smo na to pripravljeni,« je dodal.

Ponovil je, da je uporaba jedrskega orožja zapisana v jedrski doktrini Kremlja, katerega politika določa okoliščine, v katerih bi lahko Rusija uporabila svoje orožje. »Orožje obstaja zato, da se uporablja,« je dejal. »Imamo svoja načela.«

Če ZDA izvajajo jedrske poskuse, bi lahko Rusija storila enako, je dodal v daljšem intervjuju. »Ni potrebno ... o tem moramo razmisliti, vendar ne izključujem, da lahko storimo enako.«

Putin je še dejal, da se Rusija nikoli ni soočila s potrebo po uporabi jedrskega orožja v Ukrajini, kjer konflikt divja od februarja 2022. »Zakaj bi uporabili orožje za množično uničevanje? Nikoli ni bilo takšne potrebe.« V intervjuju je še tudi zatrdil, da se Rusija ne vmešava v nobene volitve in da bo sodelovala z vsakim izvoljenim voditeljem ZDA. »Mi se na noben način ne vmešavamo v nobene volitve.«

»In kot sem že večkrat povedal, bomo sodelovali z vsakim voditeljem, ki mu zaupajo ameriški ljudje, ameriški volivci,« je dodal. Izjavil je tudi, da ga je Donald Trump, ko je bil predsednik, grajal, ker »simpatizira« s sedanjim predsednikom Joejem Bidnom.

»Nesmiseln korak«

Putin je še dejal, da je vstop Finske in Švedske v Nato »nesmiseln korak« in da bo Rusija po vstopu Finske v zavezništvo na finsko mejo namestila vojake in sisteme za uničevanje.

»To je popolnoma nesmiseln korak (za Finsko in Švedsko) z vidika zagotavljanja lastnih nacionalnih interesov,« je dejal. »Tam (na finski meji) nismo imeli vojakov, zdaj bodo tam. Tam ni bilo sistema za uničevanje, zdaj se bodo pojavili,« poroča Jutranji list.