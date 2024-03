Putin vojno jemlje kot šalo: odločitev, katero mesto uničiti, bi prepustil kar TV glasovanju

Predstavnik Vladimirja Putina je naštel tri glavne države Nata, proti katerim bi lahko Rusija izstrelila jedrske rakete.

Voditelj državne televizije Vladimir Solovjov je zatrdil, da bodo tri države občutile jedrske napade, če bi po svetu izbruhnila vojna. Nakazal jih je kot potencialne tarče, saj se strahovi pred tretjo svetovno vojno spet pojavljajo.

Francija, Nemčija in Združene države so bile navedene kot tarče, v katere bi Rusija usmerila svojo jedrsko jezo – Solovjov je zatrdil, da bi ta trojica želela zlomiti Rusijo. Dejal je: »Cilj Francije ni le pridobivanje brezplačnih virov z ozemlja Rusije, temveč uničenje Rusije. Končna rešitev ruskega vprašanja. Zakaj mislim, da bi morali izvesti udarec proti Zahodu? Ker vidim skoznje! Pravijo, 'Rusija nam ne more zapovedati, kako pomagati Ukrajini!' Ne morete diktirati, kako naj se Rusija odzove!«

Tudi druge države so bile označene kot potencialne jedrske tarče, vključno z Združenim kraljestvom. Za Rusijo ni vprašanje, kako uporabiti jedrske bombe, ampak kje jih izstreliti. Dejal je: »Tako je; Francija, Nemčija, Poljska, Velika Britanija.«

Nadaljeval je: »Ne morem se odločiti: Pariz ali Marseille? Kaj naj uničimo v Nemčiji? Mogoče München? Morda bi morali imeti glasovanje občinstva, da vidimo, katerim mestom so pripravljeni prizanesti.«