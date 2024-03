Nekdaj najlepša ženska na svetu, ki je lagala, da je bolna, da je lahko večerjala s Putinom

Italijanska igralka, ki je veljala za najlepšo žensko, ki je kdajkoli hodila po svetu, Ornella Muti (69), danes praznuje rojstni dan, pred kratkim pa so jo opazili na tednu mode v Moskvi, kamor je šla podpret svojo hčerko Naike Rivelli. Modno revijo je spremljala iz prvih vrst, ob hčerki pa ni skrivala ponosa.

Mimogrede, Ornella že od začetka svoje igralske kariere slovi kot ena najbolj seksi Italijank, posnela pa je več kot 200 filmov. Igrati je začela pri 14 letih, ko je dobila glavno vlogo v filmu 'Najlepša ženska'. Po tem so jo psotala lepotna ikona. Ta lepotica pa že od samega začetka kariere zelo pazi na svoj videz in telo, zato naj bi svoje oprsje zavarovala za znesek 350 tisoč dolarjev.

Z Alessiom Oranom je prvič stopila pred oltar, mediji pa so ju označili za najlepši par v državi. A zakonsko življenje je bilo daleč od idealnega ... Ornello so po razhodu povezovali z različnimi vplivneži, pred drugo poroko pa se je zapletla v afero z režiserjem Marcom Ferrarijem.

Njen drugi mož je bil Federico Fachinetti, ki jo je varal in imel bolj rad alkohol kot njo. Preden je Italijanka vložila zahtevo za ločitev, so se pojavile govorice, da se je zapletel v sumljive posle. V poznejšem intervjuju je celo izjavil, da je igralka dolgočasna tako v postelji kot v pogovorih.

Ornella Muti v mladih letih. FOTO: Press Release

Skoraj pristala v zaporu

Leta 2015 se je Ornella znašla v središču škandala, potem ko so jo kaznovali z zaporno kaznijo, ker je lagala, da je bolna, da bi se izognila igranju v gledališču. Namesto tega je odšla na večerjo z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Njena mati je bila Rusinja, pozneje je tudi ona zaprosila za rusko državljanstvo. Na koncu ji je sodišče prisodilo 600 evrov denarne kazni in osem mesecev zapora. Zapor so sicer spremenili v pogojno kazen, ker je škodo, ki jo je povzročila gledališču, poravnala.

Danes je Ornella predana družinskemu življenju in se redko pojavlja v javnosti. Ima tri otroke in dva vnuka. Njena hči Naike je brezčasna lepotica, tako kot njena slavna mama.

Trenutno je njen partner francoski podjetnik Fabrice Kerhervé (58), s katerim sta skupaj od leta 2008.