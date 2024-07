Putin resno zagrozil tej evropski državi: »Ne bomo se izognili odzivu!«

Rusija se bo odzvala na odločitev Finske, da ZDA dovoli dostop do svojih vojaških baz, je sporočilo rusko zunanje ministrstvo. Finski parlament je 1. julija namreč soglasno potrdil sporazum o obrambnem sodelovanju z ZDA, ki je bil podpisan decembra 2023.

V sporazumu je navedenih 15 objektov in območij na Finskem, do katerih bo imela ameriška vojska neoviran dostop in kjer lahko hrani tudi vojaško opremo in strelivo.

Rusija: »Ne bomo se izognili odzivu!«

»Lahko le potrdim, da se Rusija ne bo izognila odzivu na kopičenje Natovih sil na naši meji, ki predstavlja grožnjo varnosti Ruske federacije,« je dejal namestnik tiskovnega predstavnika zunanjega ministrstva Andrej Nastasin.

»Prav tako bomo sprejeli vse potrebne ukrepe, vključno z ukrepi vojaško-tehnične narave, da bi se maščevali proti agresivnim odločitvam Finske in njenih zaveznic v Natu,« je dodal.

Finska je postala članica Nata lani.