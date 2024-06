Putin in Kim Džong Un: »Ti vstopi prvi! Ne, ti daj noo ...« (FOTO in VIDEO)

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes zgodaj zjutraj prispel na državniški obisk v Severno Korejo, na letališču Sunan v Pjongjangu pa ga je pričakal severnokorejski voditelj Kim Džong Un.

Ko je šel po rdeči preprogi mimo skupine ruskih diplomatov, ki so ga pozdravljali, se je Putin ustavil in rokoval z ruskim veleposlanikom v Severni Koreji in vojaškim atašejem, nato pa še z severnokorejskim gostiteljem.

Pjongjang je zaradi obiska ruskega voditelja okrašen z ruskimi zastavami in portreti, na letališkem terminalu pa je izobešen plakat z napisom »Naj živi neuničljivo korejsko-rusko prijateljstvo in enotnost«.

»Ti vstopi prvi! Ne, ti daj prvi noo ...«

Ena izmed zanimivih podrobnosti obiska se je zgodila, ko sta se Kim in Putin ravno nameravala usesti v limuzino, ki ju je čakala na letališču.

FOTO: Str Afp

Oba voditelja sta namreč vztrajala, da slednji sede prvi v vozilo, Kim pa je po nekaj sekundah prepričal ruskega kolega, da mora to storiti prvi.