Kimove čete prihajajo v Ukrajino?! Ve se, na katero območje in s kakšno nalogo

Glede na poročilo Chosun TV z dne 21. junija, ki se sklicuje na južnokorejskega vladnega uradnika, Južna Koreja pričakuje, da bo Severna Koreja napotila veliko število inženirskih sil v regijo Doneck za pomoč pri obnovi infrastrukture, pišejo tuji mediji.

Poročilo navaja, da ima severnokorejska vojska deset inženirskih brigad, Chosun TV pa ocenjuje, da bi napotitev treh ali štirih od teh brigad v dele Ukrajine pod ruskim nadzorom lahko Severni Koreji prinesla do 115 milijonov ameriških dolarjev letno.

Severna Koreja pošilja veliko število inženirskih sil v regijo Doneck. FOTO: Kcna Via Reuters

Inštitut za preučevanje vojne (ISW) navaja, da Rusija ustvarja koalicijo prijateljskih držav z zgodovinsko tesnimi vezmi s Sovjetsko zvezo, kot sta Severna Koreja in Vietnam.

Niso opazili poročil

Čeprav ISW ni opazil poročil, ki bi nakazovala, da namerava severnokorejsko vojaško osebje sodelovati v bojnih operacijah v Ukrajini, je ugotovil, da bi lahko severnokorejska inženirska podpora omogočila ruskim bojnim silam, da se osredotočijo na operacije na prvi bojni črti in pomagajo razširiti vojaško infrastrukturo in obrambne zmogljivosti v zasedenih delih Ukrajine.

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je dejal, da sporazum med Rusijo in Severno Korejo kaže na vse večjo usklajenost med avtoritarnimi državami in poudaril pomen demokracij, ki govorijo enotno.

Bidnova administracija je dejala, da je Putinovo srečanje s Kim Jong Unom pokazalo željo Moskve po izgradnji koalicije s Severno Korejo, Iranom, Sirijo in do neke mere s Kitajsko. Sporazum, ki sta ga 19. junija podpisala Putin in severnokorejski voditelj Kim Jong Un, obe strani zavezuje, da druga drugi zagotovita takojšnjo vojaško pomoč v primeru oboroženega napada na eno od njiju, poročajo tuji mediji.

Preberite še: