Putin pokazal svoje 'angele smrti': njihova misija bo najbolj smrtonosna (VIDEO)

Vladimir Putin je predstavil tako imenovane 'angele smrti', sveže diplomirane vojaške pilotke, ki so zdaj del ruskih zračnih sil. Pilotke so bile konec tedna predstavljene na vojaški paradi v Krasnodaru, po poročanju britanskih medijev, ki trdijo, da imajo informacije iz Rusije, pa se na novo mobilizirane pilotke usposabljajo za uporabo strateških jedrskih bombnikov in transportnih letal.

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je dejal, da nadaljujejo pomembno tradicijo, ki so jo imele pilotke nekoč v Sovjetski zvezi. Josip Stalin je namreč med drugo svetovno vojno ženskam dovolil pilotirali letala in se bojevati, kar 23 jih je dobilo naziv herojk Sovjetske zveze.

Odgovorno delo

Ko so leta 2017 pričele petletno šolanje, je dekleta nagovoril polkovnik Oleg Pčela, ki jim je razložil, kaj pomeni biti pilot in kakšne naloge so pred njimi. »Dekleta so običajno zelo romantična, vendar so zelo motivirana, kar jim omogoča, da uspešno upravljajo naša letala in opravljajo naloge, ki jim jih zaupa poveljstvo. Biti vojaški pilot je odgovorno delo. Gre za težak poklic, ki tudi zahteva visoke moralne vrednote.«