Putin je pobil že toliko ukrajinskih vojakov. Številke so grozljive

Od začetka ruske invazije je bilo ubitih približno 43.000 ukrajinskih vojakov, je dejal Volodimir Zelenski v redkem priznanju obsega žrtev v državi. V objavi na družbenih omrežjih je ukrajinski predsednik dejal, da poročajo o 370.000 poškodovanih, čeprav ta številka vključuje vojake, ki so bili poškodovani več kot enkrat, nekatere poškodbe pa naj bi bile manjše.

Trdil je tudi, da je bilo ubitih 198.000 ruskih vojakov, 550.000 je ranjenih. BBC, po katerem povzemamo članek, ni mogel preveriti številk nobene strani. Nova številka pomeni znatno povečanje ukrajinskih smrti od začetka leta. Zadnjič je Zelenski poročal o žrtvah v Ukrajini februarja, ko je ocenil, da je umrlo 31.000.

Volodimir Zelenski FOTO: Alina Smutko Reuters

Prisiljen priznati

Ukrajinski predsednik naj bi bil prisiljen priznati, potem ko je prihajajoči novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump na družbenih medijih zapisal, da je Ukrajina »smešno izgubila« 400.000 vojakov, medtem ko je bilo skoraj 600.000 Rusov ubitih ali ranjenih. Trump ni navedel, od kod prihajajo te številke.

Donald Trump FOTO: Sarah Meyssonnier Afp

Prihodnji predsednik, ki je že dolgo jasno dajal vedeti, da želi končati vojno, je dejal, da je bilo »po nepotrebnem zapravljenih« preveč življenj. Ocene ruskih izgub Zelenskega so podobne tistim, ki so jih podali visoki zahodni uradniki, ki ocenjujejo, da je Rusija utrpela približno 800.000 žrtev, tako ubitih kot ranjenih.

Ministrstvo za obrambo Združenega kraljestva pravi, da je Rusija samo novembra utrpela 45.680 žrtev – več kot v katerem koli mesecu, odkar se je februarja 2022 začela njena obsežna invazija.

Po zadnjih ocenah obrambne obveščevalne službe Združenega kraljestva je vsak dan ubitih in ranjenih povprečno 1523 ruskih vojakov. 28. novembra so zapisali, da je Rusija v enem dnevu izgubila več kot 2000 mož, kar se je zgodilo prvič.

Moskva nasprotuje

Moskva tem številkam nasprotuje. Kremelj je v izjavi trdil, da so ukrajinske izgube »večkrat večje« od ruskih. Zunaj Rusije je soglasje, da je število ruskih žrtev veliko višje od ukrajinskih zaradi njihove taktike »mletja mesa«. Nedavni dogodki v vojni so samo še povečali število mrtvih. Ruske sile še naprej postopoma napredujejo vzdolž vzhodne frontne črte, od začetka leta so zavzele in ponovno zavzele približno 2350 kvadratnih kilometrov ozemlja (907 kvadratnih milj) v vzhodni Ukrajini in v zahodni ruski regiji Kursk.

Ukrajinske sile ohranjajo nadzor nad majhnim delom ruskega ozemlja, ki je bilo zajeto med presenetljivo ofenzivo na Rusijo avgusta. Rusko obrambno ministrstvo pravi, da je bilo samo v Kursku ubitih ali ranjenih več kot 38.000 ukrajinskih vojakov - številke ni mogoče preveriti.

Med kampanjo je Trump večkrat dejal, da bi lahko končal vojno med Rusijo in Ukrajino »v enem dnevu« - vendar še ni pojasnil, kako namerava to storiti. Zelenski je v svoji objavi poudaril, da mora biti vsak mirovni dogovor podprt z učinkovitimi mednarodnimi jamstvi za varnost njegove države. Rekel je, da je Macronu in Trumpu povedal, da Kijev potrebuje »trajen mir«, ki ga Moskva ne bo »uničila v nekaj letih«.

Kijev zavrnil

V odzivu na Trumpov poziv k takojšnji prekinitvi ognja je Kremelj dejal, da je odprt za pogajanja, vendar je pogoje za prekinitev sovražnosti junija postavil ruski predsednik Vladimir Putin. Njegove zahteve so vključevale, da se Ukrajina odreče večjemu delu svojega ozemlja in opusti ambicije po pridružitvi Natu, kar je Kijev zavrnil.