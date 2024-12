Zelenski: »Ukrajina potrebuje več orožja in vabilo v Nato pred pogajanji z Rusijo«

Ukrajina pred pogovori z Rusijo potrebuje več orožja in vabilo v Nato, je danes ob obisku visoke delegacije EU v Kijevu povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Poudaril je, da morata v pogovorih med Kijevom in Moskvo sodelovati še EU in zveza Nato.

»Šele ko bo Ukrajina ob pomoči partnerjev močnejša, lahko začnemo pogajanja,« je povedal Zelenski. To med drugim pomeni, da mora Zahod Kijevu dobaviti sveženj orožja, ki je opredeljen v oktobra predstavljenem načrtu za zmago Ukrajine v vojni z Rusijo. Med drugim potrebujejo »zadostno število kosov orožja dolgega dosega«.

Načrt za zmago vključuje tudi povabilo Ukrajini za članstvo v Natu, ki je po besedah Zelenskega drugi pogoj za začetek kakršnihkoli pogajanj z Rusijo. Poleg tega je treba pred začetkom določiti dnevni red srečanja »z enim ali drugim morilcem«, je še povedal in poudaril, da morata v pogovorih poleg Ukrajine in Rusije sodelovati tudi EU in zveza Nato.

Ključna je pridružitev EU

Po besedah Zelenskega si Kijev prizadeva, da bi zunanji ministri voditeljem članic zavezništva priporočili, naj Ukrajino povabijo v Nato. Zunanji ministri Nata se bodo sestali v torek in sredo v Bruslju.

Za pravičen mir v Ukrajini pa je ključna tudi pridružitev države EU, je ukrajinski predsednik povedal na skupni novinarski konferenci s predsednikom Evropskega sveta Antoniem Costo. V Kijevu si želijo, da bi že v začetku prihodnjega leta odprli dva sklopa pogajalskih poglavij.

Costa je medtem dejal, da si bosta EU in Ukrajina prizadevali, da bi dva sklopa, s čimer bi začeli vsebinsko fazo pogajanj, odprli v prvi polovici leta 2025. »Nova evropska komisarka za širitev Marta Kos in njena ekipa bosta tesno sodelovali z ukrajinsko stranjo, da bi se pripravili na pogajanja,« je povedal.

Zelenski se je Costi zahvalil tudi za vabilo na prvo zasedanje Evropskega sveta pod njegovim vodstvom, ki bo 19. decembra v Bruslju.