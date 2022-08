Putin izgublja bitko za Ukrajino? Tridnevna specialna operacije mu je spodletela

Britanski obrambni minister Ben Wallace je v četrtek na konferenci v Københavnu dejal, da ruska invazija na Ukrajino šepa in da je začela razpadati, piše The Guardian. »Treba je razumeti, da spopadi še vedno potekajo in da veliko ljudi izgublja življenja. Toda Rusiji doslej ni uspelo pri svojem cilju in malo verjetno je, da ji bo kdaj uspelo zasesti Ukrajino. Invazija se je upočasnila in njeni cilji se nenehno spreminjajo. Rusija se zdaj resnično osredotoča le na dele južne in vzhodne Ukrajine. To je dolga, dolga pot od njihove tridnevne tako imenovane specialne operacije. Ti trije dnevi so že zdavnaj minili. Po skoraj šestih mesecih so Rusi utrpeli ogromne izgube v orožju, a tudi v vojaštvu. Predsednik Putin je mislil, da se bomo do avgusta naveličali tega konflikta in da bo mednarodna skupnost šla v drugo smer. Danes je bilo dokazano nasprotno.«

Satelitski posnetki letališča Saki na zahodu ukrajinskega polotoka Krim so razkrili, da je bilo v torkovih eksplozijah poškodovanih vsaj osem ruskih letal. Rusko obrambno ministrstvo sicer trdi, da Krim, ki si ga je leta 2014 priključila Rusija, ni bil tarča napada, ampak da je prišlo do eksplozij streliva zaradi neupoštevanja varnostnih pravil.