Putin in Alina pričakujeta deklico: ruski voditelj nesrečen

Ruski novičarski kanal General SVR je sporočil, da Alina Kabajeva in Vladimir Putin pričakujeta deklico. Kot piše Daily Mail, naj bi bila nekdanja gimnastičarka spet noseča, kljub temu da Putin trdi, da »ima dovolj otrok«. Ruski predsednik naj bi imel z Alino že dva sinova, prvega leta 2015 – na skrivaj naj bi se rodil v Švici – drugi pa naj bi se rodil leta 2019 v Moskvi.

Tuji mediji so pred tem pisali, da naj bi novica o Alinini nosečnosti Putina razbesnela, njegova burna reakcija pa naj bi bila posledica njegove izrecne želje, da si ne želi več otrok. Po poročanju, da je Alina noseča, naj bi bil žalosten in umaknjen. Putin sicer nikoli ni javno priznal svojega razmerja z njo. Alina je nekoč veljala za najbolj glamurozno in zaželeno Moskovčanko, danes pa jo imenujejo ruska Eva Braun.