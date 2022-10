Putinova grozeča napoved: Čakajo nas najnevarnejši časi po koncu druge svetovne vojne

Ob tem je Zahod obtožil, da želi prevladati nad svetom, ukrajinsko protiofenzivo v Ukrajini pa je označil za del »tektonskih premikov celotnega svetovnega reda«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Pred nami je verjetno najbolj nevarno, nepredvidljivo in hkrati pomembno desetletje po koncu druge svetovne vojne,« je Putin dejal članom letnega moskovskega think tanka Valdaj in dodal, da so trenutne razmere v svetu »do neke mere revolucionarne«.

»Zgodovinsko obdobje nedeljive prevlade Zahoda v svetovnih zadevah se končuje. Unipolarni svet postaja stvar preteklosti,« je napovedal ruski predsednik.

Po njegovih besedah Zahod ne more »sam upravljati človeštva«, vendar si za to »obupano prizadeva«. Po njegovi oceni si večina ljudi na svetu tega ne želi več prenašati. Zatrdil je tudi, da se Zahod obnaša kot da bi bile »njegove vrednote in svetovni nazor univerzalni«, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V luči vojne v Ukrajini je Putin dejal, da Rusija ne izziva zahodnih elit, temveč poskuša »braniti svojo pravico do obstoja« spričo prizadevanj Zahoda za, kot je še dejal, uničenje njegove države, navaja AFP.

Ruski predsednik je tudi pozval k svobodi za druge kulture in politične poglede, medtem ko so ruske oblasti politično opozicijo in medije, kritične do Kremlja, v državi že skorajda popolnoma uničile.